Grêmio recebe consulta do Exterior para liberar meia

Monsalve não é utilizado desde a derrota para o Cruzeiro, em 18 de abril. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Aos poucos, o Grêmio começa a se movimentar no mercado. O Tricolor estima abrir espaço no grupo de jogadores e na folha salarial. Monsalve, preterido nos últimos meses, está em uma lista de liberações. Um clube do Exterior fez uma consulta para saber condições para levar o colombiano.

Aos 22 anos e há duas temporadas em Porto Alegre, Monsalve jamais conseguiu se firmar como titular, mesmo com as diversas comissões técnicas que comandaram o time. Com Luís Castro, após engatar uma sequência, Monsalve perdeu espaço em treinos e partidas. Desde a derrota para o Cruzeiro, em 18 de abril, ele não foi mais utilizado.

A explicação nos bastidores é o rendimento. O camisa 11, que chegou a ser recuado para um tripé de volantes, também não agradou como meia de articulação. Desta forma, o Grêmio avisou nos bastidores que ele pode ter saída facilitada.

O estafe do jogador e o próprio clube confirmam uma consulta do Exterior para um empréstimo com opção de compra, mas as conversas estão em estágio inicial.

A janela de transferências se abre em julho, e as tratativas podem avançar. Em janeiro, o Coritiba demonstrou interesse no jovem.