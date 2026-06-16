Grêmio pode vender atacante ao futebol europeu; veja valores

André Henrique ainda não marcou gols na temporada de 2026. Lucas Uebel / Gremio.net

O Goztepe deseja a contratação de André Henrique. Para contratar o centroavante, os turcos prometeram entregar em breve uma oferta oficial ao Grêmio pelo atleta. O preço discutido está na casa de 2 milhões de euros, ou R$ 12 milhões na cotação atual.

O jogador de 24 anos não atravessa bom momento e vê com bons olhos a chance de mudar de ares. Depois de terminar a temporada passada ganhando oportunidades de Mano Menezes, o atacante disputou apenas 13 partidas e não marcou gols em 2026. Em 2025, em 36 jogos, André fez seis gols e deu três assistências.

No momento, atrás de Carlos Vinícius e Braithwaite na hierarquia do ataque, o centroavante tem contrato até dezembro de 2028. Após o Grêmio ter recusado a proposta anterior do Goztepe, o jogador teve o vínculo ampliado e o salário reajustado.

No final de 2023, o Tricolor pagou R$ 6,4 milhões referentes à compra de 40% dos direitos econômicos do atacante. Após a renovação, o clube aumentou sua participação nos direitos do jogador. Agora, detêm 60%.