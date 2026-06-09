Grêmio participa de recorde mundial de embaixadinhas simultâneas reconhecido pelo Guinness

Ação ocorreu nesse sábado no CT Cristal. Lúcia Mundstock / Divulgação / Grêmio

A Escola de Futebol do Grêmio participou de uma ação, no último sábado (6), para quebrar o recorde mundial de maior número de pessoas fazendo embaixadinhas simultaneamente. A iniciativa foi realizada em parceria com o Terra FC, uma campanha organizada pela Onda Solidária que usa o futebol como ferramenta de conscientização ambiental. A atividade ocorreu no CT Cristal.

O objetivo da ação é chamar atenção para os efeitos da crise climática no esporte. No total, 511 participantes espalhados pelo Brasil, Estados Unidos, México, Canadá, Reino Unido, Irlanda e Ilhas Faroé concluíram a tarefa. O recorde anterior era de 459 pessoas.

O coordenador de Negócios da Escola de Futebol, Álvaro Prange, destacou a importância da participação da instituição na iniciativa, que serve para alertar sobre problemas em relação às mudanças climáticas:

— Com essa iniciativa, pretendemos ajudar a melhorar a comunidade na qual estamos inseridos e despertar a consciência social e ambiental junto aos nossos alunos e à comunidade.

Crise climática e futebol

O movimento acontece em um momento em que os impactos da crise climática sobre o futebol ganham ainda mais evidência. Segundo o World Weather Attribution, do Imperial College London, um quarto das partidas da Copa do Mundo de 2026 deve acontecer sob calor intenso – com índices iguais ou superiores a 26°C na escala WBGT, utilizada para medir o impacto combinado entre calor, umidade e radiação solar sobre o corpo humano.

A lista inclui a partida entre Brasil e Escócia, marcada para o dia 24 de junho, em Miami, nos Estados Unidos.