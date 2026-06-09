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Grêmio participa de recorde mundial de embaixadinhas simultâneas reconhecido pelo Guinness

Ação foi realizada em parceria com o Terra FC, campanha que utiliza o futebol como ferramenta de conscientização ambiental

Zero Hora

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