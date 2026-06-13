Grêmio negocia renovações contratuais de três titulares

Artilheiro do Grêmio na temporada, Carlos Vinícius tem negociação por permanência mais avançada. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio que se prepara para o segundo semestre de 2026 também já pensa nas próximas temporadas. A direção tem negociações para renovar contratos de três titulares com vínculos somente até o final deste ano. Existe cuidado, porém, para não elevar significativamente a folha salarial.

Artilheiro da temporada gremista com 17 gols, Carlos Vinícius é o que tem as tratativas mais avançadas. A ideia é que o novo acordo tenha validade até o final de 2028. As partes esperam anunciar a renovação em breve.

Amuzu e Pavon têm situações parecidas. As negociações estão em estágio inicial, e a direção espera avançar nas conversas após o retorno dos atletas das férias, em 17 de junho. A dupla é considerada importante tecnicamente, mas eles já recebem salários significativos e, por isso, existe cautela.

O objetivo da direção é, inclusive, reduzir a folha salarial de R$ 23 milhões para R$ 18 milhões ainda nesta janela de transferências. Para que isso aconteça, o clube deve promover saídas importantes, mas também cuida dos valores de novos contratos.

Os números do trio em 2026

Carlos Vinícius, 31 anos

34 jogos

17 gols

1 assistência

Amuzu, 26 anos

32 jogos

7 gols

4 assistências

Pavon, 30 anos