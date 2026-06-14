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Grêmio não recebe por acordo e fecha seis meses sem patrocínio máster; veja quanto clube deixou de arrecadar

Tricolor chegou a abrir conversas com ao menos cinco empresas, mas até o momento não fechou acordo com nenhuma delas e completou seis meses sem patrocínio máster

Eduardo Moura

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Rodrigo Cassol

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS