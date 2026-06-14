Grêmio não recebe por acordo e fecha seis meses sem patrocínio máster; veja quanto clube deixou de arrecadar

Alfa não pagou as parcelas do acordo feito em março. Grêmio / Divulgação

O Grêmio completou nesta semana seis meses sem um patrocinador máster. Desde o dia 8 de dezembro, na última rodada do Brasileirão do ano passado, quando estampou a marca Energia Bet em uma ação pontual de dois jogos, o clube segue sem um parceiro para a parte frontal da camiseta. E sem receber pelo acordo feito com a antiga parceira, com a qual rescindiu no ano passado.

No período, estima-se que o clube tenha deixado de arrecadar pelo menos R$ 24,9 milhões. A projeção tem como base o antigo contrato firmado entre Grêmio e Alfa Bet, a antiga patrocinadora máster do clube, que previa R$ 50 milhões ao longo de um ano – ou R$ 4,16 milhões por mês.

O contrato com a casa de apostas foi anunciado pelo clube em fevereiro de 2025, em conjunto com o Inter. O Tricolor, contudo, solicitou a rescisão em dezembro, devido a atrasos nos pagamentos iniciados em setembro.

Em março deste ano o clube fechou um acordo com a Alfa para o pagamento de valores em atraso. Com isso, o clube receberia R$ 12 milhões em oito parcelas, iniciadas em abril. A ex-patrocinadora não pagou nenhuma parcela do acerto.

Clube chegou a abrir conversas

A tarefa de encontrar um novo patrocinador máster para o Grêmio está com Alex Leitão, o CEO do clube. O Tricolor chegou a abrir conversas com ao menos cinco empresas — duas relacionadas a apostas esportivas e três de outros ramos. Até o momento, contudo, não fechou com nenhuma delas.

A expectativa é que o clube avance nas negociações com uma nova patrocinadora após o período de disputa da Copa do Mundo. Leitão valorizou os negócios fechados até a metade deste ano, que renderam mais R$ 150 milhões. O CEO concedeu entrevista para a Rádio Gaúcha em Nova York, onde participou de reuniões com a CBF sobre a formação de uma liga única.

— Não é uma posição confortável. Não queria estar conversando hoje sem o patrocínio. Existe muita oferta no mercado. Uma única indústria ocupa esse mercado. O Grêmio tem buscado novas receitas. Assinamos nove novos contratos de patrocínios, quatro no uniforme. Isso totaliza algo em torno de R$ 150 milhões ao longo dos contratos. Temos tido boas conversas. Não estamos parados — explicou.

Em fevereiro, o Grêmio anunciou a rede de lojas Havan como patrocinadora para o ombro da camisa. O clube não divulgou o valor nem o tempo de duração do contrato com a empresa. A outra marca que estampa atualmente a camisa Tricolor é a Tintas Coral, na parte frontal superior, cujo vínculo foi renovado em janeiro deste ano.