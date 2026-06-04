Grêmio não libera Arena para receber treinos da Copa do Mundo Feminina

Diretoria gremista alega que utilizará a parada no calendário para fazer melhorias no estádio. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio não pretende liberar a Arena para receber treinamentos das seleções que disputarão a Copa do Mundo Feminina. Em Porto Alegre, o Beira-Rio receberá jogos do torneio agendado para ocorrer entre junho e julho de 2027.

O estádio gremista foi apontado pela Fifa como um potencial espaço para abrigar atividades das seleções que passarão pelo Rio Grande do Sul, assim como ocorreu no Mundial masculino, em 2014.

O Tricolor alega que foi consultado pela Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo Feminina em Porto Alegre, mas explicou que utilizará a parada no calendário das competições para realizar melhorias no estádio.

Contatos ainda seguem sendo feitos pela CBF e Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e ainda há a confiança de que esta decisão possa ser retomada.

— Tomara que o Grêmio mude de ideia. Para a cidade seria muito importante ter Inter e Grêmio juntos conosco — comentou a secretária extraordinária da Copa do Mundo Feminina em Porto Alegre, Débora Garcia.

Outros campos de treinamento

Até agora, quatro locais do Rio Grande do Sul foram aprovados pela entidade para abrigar treinos: o campo do resort Vila Ventura, em Viamão; o Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos, estádio do Esportivo de Bento Gonçalves; o Estádio Centenário, do Caxias, e o CT do Juventude, em Caxias do Sul.

Além disso, foram indicados outros dois locais na Capital, que ainda aguardam pelo aval da Fifa — os campos da PUCRS e do Sesc Campestre.

Caso o Tricolor aceite ceder a Arena como campo de treinamento, existe a chance de Porto Alegre sediar jogos das semifinais da Copa do Mundo. Ainda não estão definidos quais jogos ocorrerão na capital gaúcha. O sorteio dos grupos ocorre em dezembro.

Outras sete cidades também receberão partidas: Rio de Janeiro (Maracanã), São Paulo (Neo Química Arena), Brasília (Mané Garrincha), Salvador (Arena Fonte Nova), Belo Horizonte (Mineirão), Fortaleza (Castelão) e Recife (Arena Pernambuco).