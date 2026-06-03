Grêmio muda estratégia para tentar manter Arthur

Arthur tem contrato com o Grêmio até o final do mês. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Por enquanto, Grêmio e Arthur vivem os últimos dias da segunda passagem do camisa 8. O contrato de empréstimo se encerra no final do mês e não há perspectiva positiva neste momento. O Tricolor recuou na negociação e delegou ao jogador a tentar conseguir a liberação com os italianos.

Segundo a imprensa europeia, os valores estipulados para a venda são entre 8 e 10 milhões de euros.

Em entrevista à Rádio Gaúcha na segunda-feira (1º), após a saída do cargo de vice-presidente de futebol, Antonio Dutra Junior comentou sobre a estratégia para manter o jogador:

— A Juventus hoje detém a mão desse negócio. Independe do que o Grêmio diga, fale e peça. Eu já pedi inúmeras vezes que a Juventus apresentasse para nós qual a situação do Arthur. O jogador mesmo pediu isso. E, muito provavelmente, a coisa está se encaminhando para que o Arthur, pessoalmente, lá na Juventus, consiga essas respostas para passar ao Grêmio — concluiu.

Neste momento, a opção gremista é deixar a condução com Arthur. Ele se desvinculou do agente Federico Pastorello. A medida é apontada como um recuo, já que não há recursos para fazer um grande investimento.

Rescisão amigável

A aposta na Arena é de que o jogador poderá conseguir uma rescisão amigável por conta de valores e luvas pendentes. Porém, o Grêmio não teria condições de assumir integralmente a dívida.

O clube projeta a reapresentação de Arthur no dia 16, mas ele poderá ser liberado para viajar a Turim para negociar com a Juventus. O atleta recusou investidas de times do Oriente Médio e sondagens do México.