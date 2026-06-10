Grêmio monitora situação de atacante emprestado e aguarda resposta do Peñarol

Arezo marcou nove gols em 23 jogos pelo Peñarol em 2026. Peñarol / Divulgação

Não é apenas a situação de Arthur que se definirá até o dia 30 de junho para o Grêmio. A data também representa o prazo que o Peñarol tem para executar a opção de compra do centroavante Matías Arezo. O centroavante está emprestado ao clube, que ainda não exerceu a cláusula.

A direção gremista monitora a situação. Pelos termos combinados, os uruguaios precisam pagar o valor combinado até esta data. Ficou acertado o pagamento de US$ 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 18 milhões na cotação atual) pelo jogador em duas situações.

A compra seria obrigatória se o Peñarol chegasse até a semifinal da Libertadores, mas a equipe terminou na lanterna do Grupo E. Mesmo com o desempenho ruim, o ex-gremista marcou dois gols em seis partidas na competição. Arezo fez nove gols em 23 jogos na temporada e foi o artilheiro do time treinado por Diego Aguirre.

Mesmo sem atingir o objetivo da cláusula, o clube mantém a opção de permanecer com o jogador pelo mesmo valor. Porém, precisa exercer a opção e comunicar o pagamento do valor de entrada. Pelo acordo, os depósitos devem ser feitos em janeiro de 2027, 2028 e 2029.

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