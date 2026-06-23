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Grêmio goleia o Bahia pelo Brasileirão Sub-20 e escapa do rebaixamento

Tricolor derrotou os baianos por 4 a 0 e chegou a 19 pontos na tabela encerrando com a possibilidade de rebaixamento

Zero Hora

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