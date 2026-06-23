Grêmio goleia o Bahia pelo Brasileirão Sub-20 e escapa do rebaixamento

Vagner foi o autor do segundo gol do Grêmio na partida. Angelo Pieretti / Grêmio

O Grêmio se impôs sobre o Bahia e aplicou uma importante goleada por 4 a 0 nesta terça-feira (23), no CT Hélio Dourado. Com o resultado, o Grêmio confirmou permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro Sub-20.

Faltando uma rodada para o término da competição, o Grêmio assumiu a 14ª colocação com 19 pontos — a quatro do Avaí, primeiro time dentro da zona perigosa, que joga contra o Athletico-PR, às 11h, desta quarta-feira (24).

A garantia de não queda ficou por conta do enfrentamento de Cuiabá e Juventude. Ambos estão atrás do Grêmio por quatro pontos e se jogam nesta terça-feira.

Com a permanência confirmada na elite do Brasileirão Sub-20, o Grêmio visita o Criciúma na próxima quarta-feira (1º), pela última rodada do Brasileirão Sub-20, fora de casa.

No entanto, antes da partida contra os catarinenses, o Tricolor briga por uma vaga na decisão do Campeonato Gaúcho contra o Inter, neste sábado (27), às 11h, no CT Morada dos Quero-Queros, pela partida volta da semifnal.

Os gremistas precisam tirar a vantagem de um gol favorável ao Colorado adquirida na ida. Em caso de uma vitória simples do Tricolor, a classificação para a final irá para as penalidades. Uma derrota ou empate decreta o avanço do Inter.

Goleada ao natural

Vagner e Vitor Ramon comemorando o segundo gol do Tricolor contra o Bahia. Angelo Pieretti / Grêmio

Com a bola rolando, o Grêmio decidiu a partida em seis minutos. Logo na segunda chegada gremista, Ryan recebeu dentro da área e finalizou no travessão, na volta, a bola bateu no zagueiro Fredi e entrou para o fundo da rede. Em seguida, Igor chegou à linha de fundo e cruzou para Vagner, que concluiu de primeira para ampliar.

Sem a necessidade de correr atrás do placar e confortável na partida, o Tricolor decretou a goleada com gols de Adrielson e João Gabriel. O destaque do time do técnico Kaue Rodrigues Belmonte na temporada, Vini Ferraz, começou no banco, entrou na segunda etapa e acertou a trave no lance que seria o quinto gol gremista.

Nos minutos finais, o goleiro João Victor defendeu o pênalti batido por Gabriel e evitou o gol de honra do Bahia. Em grande estilo, o arqueiro fechou a atuação do Grêmio na partida.

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