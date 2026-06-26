Grêmio faz consulta por volante do Juventude, mas valores travam negócio

Mandaca está na quarta temporada no Juventude. Porthus Junior / Agencia RBS

O Grêmio consultou representantes do volante Mandaca para sinalizar interesse no jogador. O Juventude foi acionado também para informar sobre a procura. No entanto, a negociação travou. Com vínculo até o fim do ano com o clube de Caxias do Sul, o meio-campista estará livre para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe a partir da próxima quarta-feira (1º).

Os dois clubes divergem sobre o atual estágio das conversas. O Grêmio alega ter acionado Lúcio Araújo, agente do atleta, para saber condições de uma eventual investida. Nada concreto foi apresentado até agora, garantiu a direção gremista.

O Juventude, por sua vez, afirma que o agente levou cenários propostos pelo Grêmio para tentar tirar o jogador da serra gaúcha, mas os valores foram considerados baixos.

O fator Luís Castro

O Grêmio entende que o negócio só faria sentido se Mandaca chegasse de imediato para reforçar o elenco comandado por Luís Castro. Como a liberação travou nos valores, o Tricolor recuou.

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