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Grêmio faz consulta por volante do Juventude, mas valores travam negócio

Mandaca, que tem vínculo até o final do ano com o clube de Caxias do Sul, fica livre para assinar pré-contrato com qualquer outro clube a partir de 1º de julho

Saimon Bianchini

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