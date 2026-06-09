Grêmio é goleado por 7 a 0 pelo Corinthians no Brasileirão Sub-17 antes de Gre-Nal decisivo do Gauchão 

Grêmio foi ao Parque São Jorge, em São Paulo, e sofreu uma expressiva goleada. Rodrigo Fatturi / Grêmio

O Grêmio foi amplamente dominado pelo Corinthians no Parque São Jorge, em São Paulo, e sofreu uma goleada histórica por 7 a 0 em duelo válido pela terceira rodada do Brasileirão Sub-17. Nesta terça-feira (9), o Tricolor não conseguiu suportar a pressão adversária e conheceu a primeira derrota na competição, descendo da quinta para a oitava colocação do torneio.

Agora, a equipe do técnico Airton Fagundes retoma o olhar para a final do Gauchão da categoria. No próximo sábado (13), no CT Morada dos Quero-Queros, ocorre a partida de volta da finalíssima e o Grêmio tem a vantagem após vencer o duelo de ida por 2 a 1.

Primeiro tempo foi todo do Corinthians

Os primeiros 45 minutos de jogo foram determinantes para a partida. O Corinthians soube se impor na partida e, em menos de 25 minutos, o jogo já estava 3 a 0 para os donos da casa. Ainda antes da ida para o intervalo, sobrou tempo para os corintianos marcarem o quarto.

O destaque ficou pelo garoto Miguel Moscardo, que balançou as redes duas vezes. Lucca Caramico e Léo Amistá marcaram os outros gols.

Impossibilidade de reação

Após o placar elástico da primeira etapa, o Grêmio realizou trocas e tentou frear o ritmo do adversário. No entanto, não foi insuficiente, pois Léo Rodrigues marcou o quinto ainda no início do segundo tempo.

Mesmo com o ritmo desacelerado do Timão, o zagueiro gremista Richard — que entrou na etapa complementar — cometeu falta em Matheus Rocha na área e o zagueiro Ronaldo Henrique cobrou o pênalti e colocou o seis no placar.

Para decretar o marcador, Lucca Caramico marcou o seu segundo na partida e o sétimo do clube paulista.

O Grêmio retorna ao Brasileirão Sub-17 no dia 17, contra o Vitória, no CT Hélio Dourado.

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