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Notícia

Grêmio é goleado por 7 a 0 pelo Corinthians no Brasileirão Sub-17 antes de Gre-Nal decisivo do Gauchão 

Tricolor foi derrotado pelos paulistas por 7 a 0 em duelo válido pela terceira rodada da competição nacional

Zero Hora

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