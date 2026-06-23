Grêmio disputará campeonato de base com Real Madrid e Barcelona no Caribe

Tricolor enfrentará os mexicanos do Venados FC, os estadunidenses do Albion National Elite e os panamenhos do Continental FC na fase inicial da competição. Reprodução / Divulgação Grêmio

O Grêmio aceitou o convite e participará do MICFootball Punta Cana Sub-16, na República Dominicana. O clube gaúcho terá a companhia de Real Madrid e Barcelona na disputa da competição. Atlético de Madrid, Juventus e Inter Miami também terão representantes da competição no Caribe. A competição será disputada de 24 a 28 de junho.

O Tricolor divide o Grupo E com os mexicanos do Venados FC, os estadunidenses do Albion National Elite e os panamenhos do Continental FC.

Regulamento

Ao todo serão 21 times, sendo quatro grupos compostos por quatro equipes e um grupo por cinco. Os primeiros colocados, somados aos dois melhores terceiros, passam à fase eliminatória. Os segundos e terceiros colocados terão um jogo de play-off anterior para definição dos jogos de quartas de final, já tendo os líderes de chave garantidos.

Sonho de enfrentar grandes rivais

Destaque da categoria sub-17, mesmo com apenas 15 anos, o centroavante Lucas Kosso projeta a participação no torneio. O jovem esteve na campanha do título do Gauchão Sub-17 em 2026.

— Ter a oportunidade de enfrentar os grandes times como a Juventus e o Atlético de Madrid é o tipo de desafio que todo jogador quer ter na carreira. Ainda temos a fase de grupos, devemos ter os pés no chão, mas não podemos deixar de sonhar com esses jogos. Nós somos o Grêmio e sabemos o peso da nossa camisa e a qualidade do nosso trabalho. Um torneio desse tamanho serve para nos testar contra os melhores. Estamos preparados para buscar a vitória contra qualquer adversário — disse o jovem.

As chaves

Grupo A

Punta Cana FC

Elite Football Academy

Bayamón FC

Depor Panamá

BBYA

Grupo B

Juventus Academy

SD Colonial

Downtown Soccer Academy

Proyecto JDB

Grupo C

Barça Academy

Atlético de Madrid

Futbol Consultants

Futbol Lab

Grupo D

Santa Fe FC

Inter Miami

Villarreal CDMX

Academia Futbol Total

Grupo E

Continental FC

Venados FC Yucatán

Albion National Elite

Grêmio

Calendário de jogos (horário de Brasília)