Grêmio disputará campeonato de base com Real Madrid e Barcelona no Caribe

O Grêmio aceitou o convite e participará do MICFootball Punta Cana Sub-16, na República Dominicana. O clube gaúcho terá a companhia de Real Madrid e Barcelona na disputa da competição. Atlético de Madrid, Juventus e Inter Miami também terão representantes da competição no Caribe. A competição será disputada de 24 a 28 de junho.
O Tricolor divide o Grupo E com os mexicanos do Venados FC, os estadunidenses do Albion National Elite e os panamenhos do Continental FC.
Regulamento
Ao todo serão 21 times, sendo quatro grupos compostos por quatro equipes e um grupo por cinco. Os primeiros colocados, somados aos dois melhores terceiros, passam à fase eliminatória. Os segundos e terceiros colocados terão um jogo de play-off anterior para definição dos jogos de quartas de final, já tendo os líderes de chave garantidos.
Sonho de enfrentar grandes rivais
Destaque da categoria sub-17, mesmo com apenas 15 anos, o centroavante Lucas Kosso projeta a participação no torneio. O jovem esteve na campanha do título do Gauchão Sub-17 em 2026.
— Ter a oportunidade de enfrentar os grandes times como a Juventus e o Atlético de Madrid é o tipo de desafio que todo jogador quer ter na carreira. Ainda temos a fase de grupos, devemos ter os pés no chão, mas não podemos deixar de sonhar com esses jogos. Nós somos o Grêmio e sabemos o peso da nossa camisa e a qualidade do nosso trabalho. Um torneio desse tamanho serve para nos testar contra os melhores. Estamos preparados para buscar a vitória contra qualquer adversário — disse o jovem.
As chaves
Grupo A
- Punta Cana FC
- Elite Football Academy
- Bayamón FC
- Depor Panamá
- BBYA
Grupo B
- Juventus Academy
- SD Colonial
- Downtown Soccer Academy
- Proyecto JDB
Grupo C
- Barça Academy
- Atlético de Madrid
- Futbol Consultants
- Futbol Lab
Grupo D
- Santa Fe FC
- Inter Miami
- Villarreal CDMX
- Academia Futbol Total
Grupo E
- Continental FC
- Venados FC Yucatán
- Albion National Elite
- Grêmio
Calendário de jogos (horário de Brasília)
- Quinta-feira (25) - 9h30min - Grêmio x Venados FC/MEX
- Quinta-feira (25) - 11h - Continental FC/PAN x Grêmio
- Sexta-feira (26) - 15h30 - Grêmio x Albion National Elite/EUA