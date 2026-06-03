Grêmio descarta retorno de jogador formado pelo clube

Tricolor precisaria desembolsar cerca de 16 milhões de euros pela repatriar Bitello. Lauro Alves / Agencia RBS

Após análise, o Grêmio descarta o retorno de Bitello em virtude do modelo de negociação. O Tricolor precisaria desembolsar cerca de 16 milhões de euros de multa para trazer o jogador da Rússia — o valor original é de 18 milhões, mas há 20% de desconto para o clube gaúcho devido à cláusula de valorização.

Sem recursos, um fundo de investimentos teria de ser o responsável pelo aporte financeiro para completar a negociação. A ideia, contudo, já foi descartada:

— Totalmente inviável — disse um dirigente para Zero Hora.

O Grêmio ainda pode lucrar com uma eventual negociação do jogador, revelado em 2022 pelo Tricolor e vendido ao Dínamo de Moscou no ano seguinte.

Equipes brasileiras e do Oriente Médio procuraram Bitello. Pela guerra entre Rússia e Ucrânia, existe um embargo da Europa em transferências diretas com times russos.

O Grêmio tem direito a 20% do lucro na revenda. Pela quantia especulada, caso a transferência vingue, os valores devem chegar a 3,6 milhões de euros aos cofres gremistas.

Histórico

A maior compra da história do Tricolor foi Nardoni: 8 milhões de dólares. A segunda maior também foi realizada neste ano: Tetê, por 6 milhões de euros. Ambas negociações somadas não dariam o valor necessário para a repatriação de Bitello.