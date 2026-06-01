Grêmio define situação de Luís Castro e prepara mudanças no vestiário

Castro tem contrato até 2027 Jeff Botega / Agencia RBS

Mesmo com os insucessos recentes na Sul-Americana e Brasileirão, o Grêmio não cogita, neste momento, demitir Luís Castro. A multa rescisória para saída é levada em consideração, mas o respaldo ao treinador passa por diversos fatores: o trabalho do dia a dia, a mea-culpa da direção na montagem do plantel e a responsabilidade dos próprios atletas.

O clube deverá promover novas alterações com vendas, saídas e pontuais chegadas para dar uma guinada na passagem do português pela Arena.

A avaliação é que a rotina diária do treinador, desde as relações, métodos e principalmente as orientações são positivas. As estratégias de conceito de jogo pensam em mudar o patamar de desempenho da equipe e dar o salto de qualidade para futuramente disputar grandes títulos. Os resultados que fogem do projetado aconteceram recentemente com tropeços no Brasileirão e Sul-Americana. Acredita-se que o posicionamento poderia ser levemente superior.

Com isso, duas análises são convergentes entre Departamento de Futebol e lideranças do elenco. A saída de Antonio Dutra Junior do cargo de vice-presidente de futebol resultará num maior protagonismo para Paulo Pelaipe, executivo, mas com quase 50 anos de ligação com o vestiário.

As mudanças abruptas, com mais de 20 saídas e chegadas de jogadores “sem a cultura gremista”, atrasam a implementação do novo estilo de jogo. A mescla, pensada para valorização de jovens, que devem ser vendidos nos próximos meses, também dificulta uma constância de alto nível.

Saídas facilitadas

Por exemplo, um conceito básico de Luís Castro é tentar levar a bola sempre para frente. Alguns jogadores, mesmo em treinos, insistem em recuar a posse, algo que não é assimilado por todo o elenco, como outras ordens.

O dinheiro a ser injetado para quitar dívidas deve dar fôlego ao projeto para os próximos anos. Alguns atletas mais experientes perderam espaço e não conseguem rende tanto. Por isso, o Tricolor deverá facilitar saídas em caso de solicitações de outras equipes: João Pedro, Marcos Rocha, Caio Paulista, Dodi, Balbuena, Monsalve, Willian, André Henrique e Braithwaite se enquadram neste cenário.

Reposições devem ser buscadas. De quatro a seis nomes devem ser apresentados projetando o segundo semestre. Posições carentes são: a lateral direita, um zagueiro (para substituir Viery, que deve ser vendido), um volante e um meia. Parâmetros estabelecidos: os reforços precisam conhecer o ambiente do futebol brasileiro e a “cultura” do Grêmio. Desta forma, apostas estrangeiras, como Nardoni e Léo Pérez, perderiam força.

O único nome de força que poderia vingar nesta janela de transferências é o de Bitello. O meia, de 26 anos, atua pelo Dínamo de Moscou, onde tem destaque. O clube tem um projeto em construção para uma investida, mas somente com investidores poderia realizar o sonho da repatriação. Há dificuldades para manter as contas em dias. Na última semana, os direitos de imagem, que correspondem a 40% da folha salarial pela legislação brasileira, não foram pagos. Há promessa de quitação nesta semana.

"Quebrar o ciclo"

As finanças pesam para descartar também a saída de Luís Castro. Não há multa estipulada para a rescisão. Logo, o contrato deveria ser pago na integralidade até o final de 2027 mesmo com a demissão. O Grêmio teria que arcar em aproximadamente R$34 milhões mais com os salários da reposição.

O clube alega querer “quebrar o ciclo” de trocas desnecessárias apenas pela pressão externa. Há pendências financeiras pelas passagens de Mano Menezes, Gustavo Quinteros e até mesmo de Vagner Mancini.