Grêmio define perfil de reforços desejados para completar o grupo

Paulo Pelaipe, Luís Castro e Odorico Roman buscam reforços no mercado. Angelo Pieretti / Divulgação Grêmio

Não apenas de saídas será feita a janela de transferências do Grêmio. Se a direção trata como fundamental negociar jogadores para arrecadar recursos, a reposição de peças e a chegada de novas opções para Luís Castro também é avaliada pelo departamento de futebol.

O processo deve demorar alguns dias para ganhar velocidade, com o mercado da bola previsto para ganhar corpo só com a Copa do Mundo em andamento.

A direção prepara a busca de duas peças prioritárias. Um meia para viabilizar o modelo de jogo pretendido pela comissão técnica. E também um lateral-direito de ofício para disputar com Pavon a titularidade da posição. Dois reforços com perfil muito difícil de encontrar no mercado.

Até pela ênfase determinada pelo presidente Odorico Roman, a ordem é equilibrar as contas. Por isso, é provável que antes de comprar, o Grêmio irá vender.

E essa oportunidade parece cada vez mais real para um jogador do grupo atual: Viery. O zagueiro de 21 anos está em alta no mercado europeu. E uma proposta eventualmente será aceita pelo defensor nesta janela de transferências.

"Fome e cara de Grêmio"

A partir daí, os reforços serão prioridade. O perfil de contratação buscado é, segundo fontes ouvidas por Zero Hora, "jogadores com fome e cara do Grêmio". Preferencialmente brasileiros e com uma faixa etária para equilibrar o grupo atual, que conta com vários jovens vindos das categorias de base e atletas mais velhos contratados nas últimas janelas.

— Nós vamos ter que utilizar nosso scout para buscar jogadores que possam, eventualmente, se nós fizermos uma boa venda, ter uma reposição. Não do nível do que saiu, mas no nível que possa nos dar segurança em campo — explicou o presidente Odorico Roman.

Em paralelo à busca pelo meia e pelo lateral, a direção também mapeia oportunidades de mercado. É o caso de Mandaca, do Juventude. O volante de 24 anos tem contrato até o fim desta temporada. E, neste cenário, uma janela de negociação mais viável junto ao clube da Serra.

— Tivemos propostas de grandes clubes do Brasil e provavelmente vamos receber no meio do ano também. Temos que avaliar. Nenhum jogador é inegociável, mas ainda não teve nada oficial. E quando receber, a gente avalia junto com o jogador porque ele também tem que ter interesse e a proposta tem que ser boa financeiramente. As propostas que recebemos no começo do ano não foram tão interessantes, mas nada impede que a gente possa ter negócio — afirmou o presidente Fábio Pizzamiglio, em entrevista ao Show dos Esportes da Rádio Gaúcha.