Grêmio dá preferência ao mercado brasileiro na busca por reforços

A direção do Grêmio trabalha com o objetivo de colocar ao menos dois reforços à disposição do técnico Luís Castro para o segundo semestre. Algumas posições já foram mapeadas no mercado, e a preferência é por jogadores brasileiros.
A estratégia da diretoria passa pela busca de atletas brasileiros em função dos valores envolvidos e da menor necessidade de adaptação ao clube. Além disso, o Grêmio evita aumentar o número de estrangeiros no elenco comandado pelo técnico português.
Um lateral direito e um meia são as prioridades neste momento. No entanto, a indefinição sobre o futuro de Arthur deve levar o clube a buscar uma reposição para o setor, ampliando a lista de necessidades para a sequência da temporada.
A chegada de reforços está diretamente ligada à saída de jogadores. Com uma folha salarial considerada elevada, os dirigentes entendem que é fundamental reduzir os custos com salários antes de avançar em novas contratações.
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