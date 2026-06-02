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Grêmio contrata profissional do Benfica para comandar a análise de mercado

Tricolor encontrou um novo head scout para chefiar a busca por reforços

Marco Souza

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Saimon Bianchini

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