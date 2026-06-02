Grêmio contrata profissional do Benfica para comandar a análise de mercado

Carlos Silva acumula passagens pelo futebol português. Reprodução / Benfica

O Grêmio acertou a contratação do novo head scout do Departamento de Análise de Mercado. O clube alinhou nos últimos dias a chegada do português Carlos Silva, 35 anos, do Benfica. O processo de contratação foi concluído por Antonio Dutra Júnior.

O profissional acumula passagens pelo clube português e pelo Farense. Atuou nas áreas de scout, diretor técnico e responsável pelo setor de análise da equipe. Ele desembarca em Porto Alegre no dia 10 de junho para iniciar o trabalho no CT Luiz Carvalho.

A direção realizou entrevistas com alguns dos alvos para o cargo, mas optou pela investida no ex-profissional do time de Lisboa.

A contratação é a substituição de um outro profissional. Hugo Ribeiro pediu desligamento do Grêmio após apenas três meses de trabalho. Segundo fontes do clube consultadas por Zero Hora, o profissional tinha contrato de 90 dias e, após o vínculo, pediu para retornar a Portugal por razões familiares.

A contratação de um head scout era uma promessa de campanha do presidente Odorico Roman. Com o aval de Luís Castro, Hugo Ribeiro desembarcou na Arena no dia 8 de janeiro para substituir Fernando Lázaro, que desempenhava função semelhante na gestão Alberto Guerra.