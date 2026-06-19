Grêmio confirma venda de atacante ao futebol europeu

André Henrique marcou 12 gols pelo Grêmio. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio confirmou na manhã desta sexta-feira (19) a primeira venda para a metade do ano. O atacante André Henrique foi negociado em definitivo com o Goztepe SK, da Turquia.

O atacante de 24 anos tinha contrato com o Tricolor até dezembro de 2028. Ele chegou ao clube gaúcho em 2023 e disputou 86 jogos. Durante a passagem, marcou 12 gols.

Confira a nota divulgada pelo Grêmio

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que concretizou a transferência do atacante André Henrique para o futebol turco. O atleta foi negociado junto ao Goztepe SK.

André atuou em 86 jogos pelo Gremio, anotando 12 gols.