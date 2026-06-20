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Grêmio busca virada sobre o Fortaleza e respira no Brasileirão Sub-20

Com dois gols nos minutos finais, Tricolor faz 2 a 1 no Fortaleza e sai da zona de rebaixamento

Zero Hora

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