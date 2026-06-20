Grêmio busca virada sobre o Fortaleza e respira no Brasileirão Sub-20

Igor decidiu a partida. ANGELO PIERETTI / GRÊMIO FBPA

O Grêmio segue em situação delicada no Brasileirão Sub-20, mas, agora, está fora da zona de rebaixamento. Graças a dois gols nos minutos finais da partida, o time gremista virou sobre o Fortaleza, venceu por 2 a 1 e colocou os cearenses entre os rebaixados. Faltam duas rodadas para o fim da primeira fase.

A equipe tricolor disputou neste sábado (20), no CT Helio Dourado, um confronto direto na turma da ponta debaixo da tabela. O Grêmio começou a rodada em 18º lugar, ocupando a primeira vaga do Z-3. O Fortaleza estava logo à frente, com um ponto de vantagem.

O Tricolor chegou aos 16 pontos e saltou para o 15º lugar. São dois pontos de vantagem para o Fortaleza e com Juventude e Avaí entre eles na tabela.

Os três gols da partida saíram no segundo tempo. Logo no começo da etapa final, João Lucas cabeceou da pequena área para fazer 1 a 0 para os visitantes. Aos 37, Kauan, também pelo alto, empatou. Igor em chute da entrada da área virou, aos 49.

Na terça (26), o Grêmio encara o Bahia, outra vez em casa. Os baianos disputam um lugar no G-8. Na última rodada, em 1º de julho, o adversário será o Criciúma, em Santa Catarina. Os catarinenses são os lanternas do Brasileirão Sub-20.

Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar