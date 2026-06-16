Grêmio avalia convites e ajusta programação de amistosos na intertemporada

Luís Castro aguarda a confirmação de amistosos para realizar ajustes no time. Lucas Uebel / Grêmio

A direção do Grêmio planeja os próximos passos da intertemporada. O clube já tem um amistoso confirmado, mas busca mais testes para o time de Luís Castro.

Depois da partida contra o Cascavel, no dia 27 de junho, a equipe deve ter mais dois amistosos antes do retorno aos jogos oficiais.

Isto porque a disputa de um torneio em Brasília não acontecerá mais. A previsão era a realização de jogos contra Flamengo e Corinthians, mas a organização do evento não conseguiu confirmar os convites.

Desta forma, sem a ocupação das datas, a direção do Grêmio negocia com outros interessados. Dois convites são analisados.

A tendência é de que um destes jogos seja em Mato Grosso, contra uma equipe local. Já o último amistoso da intertemporada deve ser contra um adversário da Série A. A partida está em negociação, com a reserva de data feita para o final de semana de 11 e 12 de julho.