Grêmio apresenta a Arthur primeira proposta por permanência

Lucas Uebel / Grêmio,divulgação

O Grêmio enviou a Arthur a primeira proposta para que ele permaneça no clube depois do término do empréstimo junto a Juventus, ao final deste mês. A direção oferece um vínculo por mais dois anos e meio, até o dezembro de 2028, quando acaba o mandato do presidente Odorico Roman.

Agora, o Tricolor aguarda uma resposta do atleta e dos seus representantes. As parte correm contra o tempo, já que o contrato atual termina em 30 de junho, em 17 dias.

Ainda não há um acordo com a Juventus. Os italianos possuem mais um ano de vínculo com o volante de 29 anos, mas não têm planos de utilizá-lo.

Os europeus pediram a inclusão do zagueiro Viery na negociação, oferecendo uma quantia em dinheiro mais o abatimento dos cerca de 3 milhões de euros que querem por Arthur. O modelo não avançou porque não agradou ao Grêmio.

A ideia da direção do clube gaúcho é conseguir, no mínimo, 15 milhões de euros pelo defensor de 21 anos. Além de uma proposta da Fiorentina já recusada, equipes da Inglaterra e da Itália buscaram informações sobre o jogador.