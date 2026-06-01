Grêmio anuncia saída no departamento de futebol

Dutra segue como vice no Conselho de Administração, mas deixa o posto de vice de futebol. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio anunciou na tarde desta segunda-feira (1º) a mudança de comando do departamento de futebol. Antonio Dutra Júnior deixa o cargo e Rafael Lima assume o posto. Dutra, no entanto, segue vice no Conselho de Administração da gestão do presidente Odorico Roman.

Antonio Dutra iniciou o ciclo eleitoral no ano passado como um dos candidatos à presidência. Na reta final do processo, no entanto, o dirigente apoiou o nome de Odorico Roman e foi peça importante na campanha que resultou na eleição da atual direção. Conselheiro do Clube desde 2013, essa foi sua segunda passagem pelo departamento de futebol.

Em suas redes sociais, o ex-vice comentou a decisão. Na nota publicada, Dutra agradeceu o apoio e a confiança do presidente Odorico Roman. "Deixo o Futebol grato e orgulhoso pelo apoio e suporte do Presidente, do Conselho de Administração, dos meus pares do Conselho Deliberativo e membros da nossa politica, além de todos os colaboradores que fazem o dia a dia do coração do Clube, o CT Luiz Carvalho. Aos nossos jogadores e aos integrantes da nossa comissão técnica, desejo toda sorte do mundo para continuidade deste trabalho. Tenho certeza de que este projeto recém iniciado renderá frutos sustentáveis num futuro próximo".

Junto ao executivo Paulo Pelaipe, Rafael Lima comandará a pasta no cargo de vice de futebol. Ele iniciou a gestão junto a Dutra, mas como diretor. Agora, o advogado passa a ser o responsável político pelos rumos do clube em campo. Além da formação em direito, possui MBA em Gestão Empresarial pela ESADE/RS, especialização em Direito Societário e formação executiva voltada ao futebol, com cursos de Gestão de Futebol e Executivo de Futebol (CBF Academy e FootHub).

O clube até o momento não informou se outras pessoas serão integradas ao departamento de futebol.

Confira a nota oficial do clube:

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o Vice-Presidente de Futebol Antonio Dutra Junior solicitou o seu desligamento do Departamento de Futebol, por razões pessoais e profissionais.

O Clube agradece a dedicação e o trabalho realizado na retomada da hegemonia no Campeonato Gaúcho e na construção e condução do projeto de reformulação do Departamento de Futebol, ação muito relevante no atual momento vivido pelo Grêmio.

Antonio Dutra Junior seguirá contribuindo com a gestão como Vice-presidente do Conselho de Administração.