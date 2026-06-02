Grêmio anuncia novo treinador do time sub-20

O time sub-20 do Grêmio tem Kauê Belmonte como novo treinador, conforme o clube anunciou nesta terça-feira (2). Ele assume a categoria Promoção e já comanda os treinamentos no CFT Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.
O profissional está desde 2017 no Tricolor, com passagens em todas as categorias de formação do Grêmio. Ele foi professor das turmas da Escola de Futebol, auxiliar técnico e treinador do sub-9 ao sub-13, no CT Parque Cristal.
No ano passado, Belmonte assumiu o cargo de auxiliar técnico da sub-20 e da sub-17. O trabalho mais recente foi como treinador da equipe sub-15.
O novo comandante terá pela frente as rodadas finais da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-20 e a reta final do Gauchão da categoria.
— Estou muito feliz e grato pela oportunidade e reconhecimento de poder estar à frente da equipe sub-20 do Grêmio. São muitos anos dentro do Clube, sempre trabalhando da melhor maneira possível, respeitando todos os processos. Me sinto muito honrado e sempre acreditando no trabalho correto, sem atalhos, de formação e de entrega ao Clube — disse Belmonte sobre a nova oportunidade no Grêmio.