Grêmio anuncia novo treinador do time sub-20

Treinador já terá desafios pelo Brasileirão e finais do Gauchão da categoria. Lucas Uebel / Grêmio

O time sub-20 do Grêmio tem Kauê Belmonte como novo treinador, conforme o clube anunciou nesta terça-feira (2). Ele assume a categoria Promoção e já comanda os treinamentos no CFT Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

O profissional está desde 2017 no Tricolor, com passagens em todas as categorias de formação do Grêmio. Ele foi professor das turmas da Escola de Futebol, auxiliar técnico e treinador do sub-9 ao sub-13, no CT Parque Cristal.

Leia Mais Os próximos passos do Grêmio após a mudança no departamento de futebol

No ano passado, Belmonte assumiu o cargo de auxiliar técnico da sub-20 e da sub-17. O trabalho mais recente foi como treinador da equipe sub-15.

O novo comandante terá pela frente as rodadas finais da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-20 e a reta final do Gauchão da categoria.