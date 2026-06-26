Grêmio anuncia a contratação de zagueiro

O Grêmio oficializou a contratação do zagueiro Wallace nesta sexta-feira (26). O jogador de 21 anos vem do CRB em definitivo e assinou com o Tricolor por cinco temporadas.
O jovem chegou a Porto Alegre na quinta-feira (25) e realizou exames médicos. O Tricolor pagou R$ 3 milhões por 50% dos direitos econômicos.
Wallace foi formado na base do CRB e promovido ao time profissional em 2024. Nesta temporada, o jogador participou de 19 jogos com o time principal, 12 como titular.
O atleta de 1,90m é a primeira contratação do Grêmio para a metade do ano. O time já comunicou a venda de André Henrique e que Arthur não seguirá no clube. Além disso, o zagueiro Viery também foi vendido ao futebol europeu.
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