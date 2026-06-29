Grêmio acerta a contratação de centroavante 

Grêmio confirmou a chegada de mais um atacante. Vitor Silva / Botafogo

O Grêmio acertou a contratação do segundo reforço da intertemporada. Matheus Nascimento, 22 anos, chega nesta terça-feira (30) a Porto Alegre para ser a nova opção para o ataque da equipe treinada por Luís Castro.

O jogador passou as últimas temporadas no futebol dos Estados Unidos. Formado nas categorias de base do Botafogo, onde surgiu como grande promessas, o centroavante defendeu o Los Angeles Galaxy desde 2025.

Nascimento marcou 12 gols e deu sete assistências em 98 jogos pelo Botafogo. O jogador estava emprestado até 30 de junho ao Galaxy, que tinha a opção de compra. O vínculo com o Botafogo vai até 30 de dezembro de 2026.

Segundo fontes ouvidas por ZH, a operação será em definitivo. Matheus assinará o contrato após a realização dos exames médicos nesta terça na Capital. O acertado com a direção do Botafogo é que parte do valor devido pelas contratações de Nathan Fernandes e de Cuiabano será abatido pela liberação do jogador para o Tricolor.

O clube carioca protocolou na Justiça o pedido de recuperação judicial, por conta das dívidas. E no documento, o saldo do débito com o Grêmio era de R$ 20.439.672,06 pelas negociações dos últimos anos.

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