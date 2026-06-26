Goiás se manifesta sobre interesse do Grêmio em lateral-direito

Diego Caito é um dos destaques do Goiás na temporada. Rosiron Rodrigues / Goiás,Divulgação

O Goiás informou nesta quinta-feira (25) que recusou uma proposta do Grêmio pelo lateral-direito, Diego Caito, de 22 anos, e um dos destaques da equipe goiana. O Tricolor tentou a contratação do jogador por empréstimo, algo prontamente recusado pelo alviverde.

"O Goiás Esporte Clube esclarece que, ao contrário de informações divulgadas, não recebeu qualquer proposta de compra pelo atleta Diego Caito. A única consulta oficial recebida foi do Grêmio FBPA, em formato de empréstimo oneroso, proposta que foi prontamente recusada pelo Goiás", informou o time.

Paulista, o lateral iniciou na base do Santo André. Passou também por categorias inferiores de Palmeiras, Santo André, Athletico-PR e pelo próprio Grêmio antes de retornar ao clube goiano para finalizar sua formação. A primeira oportunidade como profissional aconteceu no Goiás, em 2023.

A ideia de direção do Grêmio é contratar mais uma alternativa para disputar a titularidade com Pavon. Marcos Rocha e João Pedro não aprovaram nos testes feitos pela comissão técnica de Luís Castro.

O Al Nassr, da Arábia Saudita, também deseja a contratação do jogador. Segundo André Hernan, da ESPN, o clube saudita ofereceu US$ 500 mil (R$ 2,6 milhões) para contratar o jogador por empréstimo. E também colocar a opção de compra de até US$ 1,8 milhão, cerca de R$ 9,3 milhões.