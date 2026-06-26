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Gaúcha Esportes transmite amistoso entre Cascavel e Grêmio em imagens neste sábado

Canal do Youtube também fará ao vivo o segundo jogo preparatório, no dia 4 de julho, contra a Chapecoense

Zero Hora

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