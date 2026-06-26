Partida será disputada no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel. Reprodução / Cascavel

O canal de Gaúcha Esportes no YouTube transmitirá em imagens dois amistosos da intertemporada gremista. O primeiro será Cascavel x Grêmio, que se enfrentam neste sábado (27), às 16h, no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel.

A transmissão começa às 15h, com a Pré-Jornada. Já a Jornada Esportiva abre às 15h45min. Por fim, toda a repercussão vai ao ar no Balanço Final em YouTube e no APP em Gaúcha 2.

Para acompanhar a partida, basta clicar aqui. Curta, inscreva-se e acompanhe toda a programação digital do Grupo RBS na página Gaúcha Esportes. No sábado, dia 4 de julho, o canal de Gaúcha Esportes também transmitirá o amistoso do Grêmio com a Chapecoense, em Sinop-MT, às 18h.

Tudo o que você precisa saber do amistoso no PR

A previsão da empresa organizadora do evento é um bom público nas arquibancadas do Estádio Olímpico Regional. Até a terça-feira (23), mais de 9 mil ingressos foram comprados antecipadamente. A estimativa é de superar 15 mil presentes na partida.

O planejamento do Grêmio é utilizar a partida deste sábado (27) como avaliação das primeiras semanas de treinamento. Luís Castro deve contar o retorno de Villasanti, liberado após recuperação da cirurgia no joelho, e outros reforços do departamento médico.

No caso do Cascavel, a ideia é utilizar o amistoso como preparação do grupo de jogadores. O time titular será preservado para a decisão na Série D contra o Marcílio Dias, neste domingo (28). A equipe que enfrentará o Tricolor será composta por atletas do grupo principal, com alguns jogadores da equipe sub-20 no banco de reservas.

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