Ex-vice do Grêmio defende a antiga gestão: "A gente pegou o clube com déficit muito grande"

Fábio Floriani deixou a direção gremista após a troca de gestão, em dezembro de 2025. William Ramos / RBS TV

Críticas à antiga gestão do Grêmio, que tinha Alberto Guerra como presidente, foram feitas pelo conselheiro gremista Celso Rigo em um áudio vazado. O empresário disse que o antigo grupo deixou o clube "falido" e criticou a contratação de jogadores experientes.

Nesta terça-feira (2), Fábio Floriani, ex-vice-presidente do Grêmio, em entrevista ao "Show dos Esportes", da Gaúcha, rebateu a afirmação de que a gestão Guerra teria "quebrado" o clube.

— A gente pegou um clube voltando da Segunda Divisão, com déficit muito grande de receitas e precisando investir para montar um time — explicou o ex-dirigente, que também citou a enchente de 2024:

— Não tínhamos casa para jogar, ficamos um bom tempo sem lugar para treinar. Aquilo determinou uma queda importante nas receitas.

Aproveitamento da base

Para Floriani, também não procede a afirmação de que a última gestão não soube valorizar as categorias de base.

— A gente deu chance aos jovens que estavam prontos para jogar. Hoje, eles estão em campo: Mec, Viery, Gustavo Martins se desenvolveram durante a nossa gestão — comentou.

O ex-dirigente lembrou que propostas foram feitas por jogadores da base. Entretanto, a diretoria avaliou que os valores não eram suficientes:

— A gente acreditava que esses atletas podiam se valorizar e não queríamos, para salvar a nossa gestão, simplesmente fritar esses ativos.