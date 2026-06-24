Ex-Grêmio, técnico do Cascavel comenta mobilização para amistoso: "O estádio estará cheio"

Estádio Olímpico Regional receberá o amistoso entre Grêmio e Cascavel. Reprodução / Cascavel

O Grêmio terá um velho conhecido no comando do adversário do primeiro amistoso da intertemporada, neste sábado (27). César Bueno, técnico do Cascavel, passou pelas categorias de base do Tricolor entre 2016 e 2018.

César teve participação importante na formação de uma geração de talentos gremistas. Matheus Henrique, Jean Pyerre e Tetê trabalharam com o técnico, que agora foca mais na preparação do Cascavel do que na análise da equipe de Luís Castro.

— A gente entende que o Grêmio mudou bastante a equipe nesse intervalo. O nosso foco é mais no nosso jeito de jogar. E estamos treinando aqui a semana inteira, está bastante frio aqui em Cascavel, mas nós estamos a todo vapor aí treinando. Nos preparando para esse jogo, que para nós aqui é muito esperado pela notoriedade do Grêmio. O estádio estará cheio — analisou.

Apesar da preparação, o Cascavel preservará titulares para a partida deste domingo (28) contra o Marcílio Dias. O jogo em Itajaí é decisivo para a equipe paranaense na Série D, após o empate em 2 a 2 na ida. O grupo principal será utilizado no amistoso, com alguns atletas do sub-20 no banco de reservas.

A partida será disputada no Estádio Olímpico Regional neste sábado, às 16h. Por conta das condições climáticas, o gramado não estará nas melhores condições para receber a partida.

— A gente fez o plantio da grama de inverno, mas ela ainda não pegou totalmente. Então, o gramado ainda está um pouquinho irregular, mas até o dia do Grêmio a gente espera que a grama já esteja melhor — explicou.

Clima na cidade

César Bueno destacou a expectativa dos torcedores na região para ver o Grêmio de perto. Principalmente pela presença de jogadores consagrados, como Willian, Carlos Vinícius e Braithwaite.

— Esse jogo é encarado como uma satisfação, de receber o Grêmio aqui. Faz muito tempo que o Grêmio não joga em Cascavel, Cascavel é o oeste do Paraná, tem muito torcedor, muitas pessoas que vieram do Rio Grande do Sul. Tem uma grande torcida aqui — afirmou.

Pela participação no amistoso, o Grêmio receberá cerca de R$ 2 milhões. A delegação viajará ao Paraná na noite desta sexta-feira (26), em voo fretado.

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