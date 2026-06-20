Ex-dirigente do Grêmio é demitido pelo São Paulo

Decisão foi tomada pela diretoria em meio à pressão crescente de torcedores e bastidores. Bruno Cantini / Atlético-MG/Divulgação

O São Paulo anunciou neste sábado (20) a saída de Rui Costa do cargo de executivo de futebol, em mais um capítulo do momento turbulento vivido pelo clube. A decisão foi tomada pela diretoria em meio à pressão crescente de torcedores e bastidores sobre o dirigente.

Rui Costa ocupava a função desde 2021 e vinha sendo alvo de críticas ao longo da temporada, especialmente por decisões relacionadas ao planejamento esportivo e pelos resultados obtidos dentro de campo. Nos últimos meses, sua permanência já era tratada como incerta diante do desgaste acumulado.

A insatisfação não se restringia aos arquibancadas. Internamente, o executivo também enfrentava cobranças frequentes, intensificadas após mudanças na comissão técnica e pela queda de desempenho do time em competições importantes.

A saída ocorre durante a pausa do calendário para a Copa do Mundo, período que o clube deve aproveitar para reorganizar seu departamento de futebol. A direção ainda não definiu quem assumirá o posto deixado por Rui Costa, mas a tendência é de reformulação na estrutura.

Em nota oficial, o São Paulo agradeceu ao profissional pelos serviços prestados e desejou sucesso na continuidade da carreira, encerrando uma passagem de mais de quatro anos marcada por conquistas, mas também por questionamentos recentes.

Rui Costa trabalhou como diretor executivo de futebol do Grêmio entre novembro de 2012 e maio de 2016.

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