Ex-atacante do Grêmio é preso em São Paulo por dívida de pensão alimentícia

O ex-atacante do Grêmio Leandro Lessa, conhecido como "Leandro Guerreiro" e bicampeão brasileiro pelo São Paulo foi preso nesta quarta-feira (24) por dívida de pensão alimentícia. Ele está detido no 13º Distrito Policial, no bairro da Casa Verde, Zona Norte da capital paulista.
Natural de Ribeirão Preto (SP), Leandro construiu uma longa trajetória no futebol brasileiro. Revelado pelo Botafogo-SP, também passou por Corinthians, Goiás, Fluminense, Vasco e Fortaleza, além de atuar no Lokomotiv Moscou, da Rússia, e no Tokyo Verdy, do Japão, clube do qual ele saiu para jogar no Grêmio.
Foi com a camisa do São Paulo que viveu alguns dos momentos mais marcantes da carreira. Entre 2006 e 2008, participou de uma das fases mais vitoriosas do clube, conquistando os Campeonatos Brasileiros de 2006 e 2007. O atacante foi campeão do Gauchão de 2010 pelo Grêmio e não marcou gols pelo clube.
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