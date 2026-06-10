Em vídeo exclusivo, GZH mostra como é a rotina da Arena do Grêmio em dia de jogos

Dos vestiários reformados à sala exclusiva do técnico Luís Castro, a Arena do Grêmio passou por mudanças para qualificar a estrutura oferecida ao elenco e aos torcedores.

Em visita aos bastidores do estádio, guiada pelo executivo da Arena do Grêmio e operações Thiago Floriano e pelo executivo de marketing Diogo Kotscho, Zero Hora conheceu os espaços utilizados pelos jogadores, o trabalho de manutenção do gramado e os preparativos realizados para os dias de jogos.

Zero Hora mostra como a Arena do Grêmio é preparada em dias de jogos, as melhorias realizadas no vestiário dos atletas, a sala exclusiva do técnico Luís Castro e o trajeto percorrido pelos jogadores até o campo.

O tour para mostrar como funciona o estádio durou cerca de duas horas. Durante a visita, foi mostrado como é feito a manutenção do gramado do estádio e quem são os profissionais responsáveis por manter a qualidade do campo.

Para garantir a operação, a administração da Arena conta com funcionários trabalhando durante os dias sem jogos e eventos para oferecer a melhor experiência possível ao torcedor.

O investimento, até o momento, alcançou os resultados esperados. Após 19 jogos como mandante, o Grêmio não registrou as mesmas dificuldades de estrutura, acesso e circulação que eram comuns nos anos anteriores.