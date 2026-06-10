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Notícia

Em vídeo exclusivo, GZH mostra como é a rotina da Arena do Grêmio em dia de jogos

Reportagem teve acesso ao vestiário dos jogadores, à sala do técnico Luís Castro e ao caminho dos atletas até o gramado

Marco Souza

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Eduardo Gabardo

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