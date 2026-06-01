Grêmio

Momento de reflexão
Notícia

Eleito o principal vilão da má fase do Grêmio, Luís Castro terá 50 dias sem jogos para ajustar a rota do time

Tricolor só não foi para a parada da Copa no Z-4 porque o Vasco de Renato perdeu para o Atlético-MG

Valter Junior

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