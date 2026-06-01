Eleito o principal vilão da má fase do Grêmio, Luís Castro terá 50 dias sem jogos para ajustar a rota do time

Castro afirmou que não irá desistir. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Os 50 dias sem jogos oficiais serão de reflexão para o Grêmio. Afora a classificação na Copa do Brasil e o título gaúcho, o time do técnico Luís Castro decepcionou na temporada. Terá de disputar a repescagem da Sul-Americana e termina a primeira parte da temporada na 16ª posição no Brasileirão, a primeira fora da zona de rebaixamento.

O Grêmio não passará quase dois meses entre os quatro últimos colocados porque o Vasco perdeu no domingo (31). A derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, em São Januário, impediu que os cariocas ultrapassassem o Grêmio, que tem 21 pontos contra 20 do time de Renato Portaluppi.

A torcida encontrou o principal vilão para o semestre abaixo das expectativas. Castro foi vaiado antes e depois da derrota por 3 a 1 para o Corinthians, no sábado (30). As críticas se avolumaram após a partida.

Mas a direção e o treinador mostram tranquilidade. Não há movimentações para a troca de comando durante a pausa da Copa do Mundo. Após o resultado, foi reforçado de que esta será uma temporada de travessia.

— Em 24 anos de carreira como jogador, nunca desisti. E depois em 30 anos de carreira como treinador nunca desisti. E essa é uma marca que eu vou levar comigo até ao último segundo da minha vida. Não desisto.

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O comandante gremista fecha a primeira parte do seu trabalho com 15 vitórias em 36 partidas. Conquistou 51,8% dos pontos disputados.

Durante o período, Castro mostrou poder de reação. Depois de levar 4 a 2 no Gre-Nal da primeira fase do Gauchão, fez mudanças na equipe e viveu um momento de consolidação da equipe que levou ao título gaúcho.

Nas partidas mais recentes, o time voltou a viver um viés de baixa. Mesmo quando empilhou cinco jogos de invencibilidade o futebol da equipe não convenceu. O empate com o Montevidéo City Torque e a derrota para os corintianos acentuaram o mau momento da equipe.

— Todos gostaríamos de estar em uma situação melhor. Nos coube fazer essa reestruturação e superar as dificuldades. Peço ao torcedor que tenha paciência. Teremos (mais de) 30 dias de trabalho para fazer um bom segundo semestre — comentou o vice de futebol Antonio Dutra Junior.