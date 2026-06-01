Dono bilionário, parceria com Grupo City e projeto inovador: conheça o Bolívar, próximo adversário do Grêmio na Sul-Americana

O Grêmio já sabe o próximo adversário na Copa Sul-Americana. Nos playoffs, o Tricolor enfrentará o Bolívar, em duas partidas, valendo uma vaga nas oitavas de final da competição. O time boliviano já não é mais um figurante em competições continentais e disputará a primeira partida em casa.
Conhecido por usar a altitude de La Paz a seu favor nos jogos, o Bolívar ainda não sabe onde mandará a partida de ida por conta de uma série de manifestações na capital do país. Contudo, não é só na questão climática que a equipe aposta suas fichas.
Com um projeto ousado para um time fora dos grandes centros esportivos da América do Sul, o Bolívar costuma incomodar equipes mais tradicionais na Libertadores. Na Sul-Americana, foi vice-campeão em 2004 ao ser derrotado pelo Boca Juniors.
As datas-base para os jogos entre Grêmio e Bolívar são 22 e 29 de julho. A única certeza, de momento, é que o jogo da volta será disputado na Arena.
Parceria com o Grupo City
Ao contrário do que alguns pensam, o Bolívar não é administrado pelo Grupo City. Entretanto, recebe uma consultoria do conglomerado de clubes, do qual o Manchester City é o principal. São feitos conselhos sobre metodologias, treinamentos a olheiros e técnicas para aprimorar o desenvolvimento de atletas das categorias de base.
O contato inicial com o Grupo City partiu do presidente do Bolívar, Marcelo Claure, grande empresário boliviano do ramo das telecomunicações. Atualmente, ele é o vice-presidente executivo global da Shein, empresa varejista. O bilionário assumiu o comando do clube em 2008, período em que "Os Celestes" enfrentavam grave crise financeira.
Claure firmou um acordo de 20 anos para administrar a equipe e torná-la autossustentável. No meio do período, tornou-se um dos sócios do Girona, da Espanha, e passou a investir no New York City. Além disso, esteve ao lado de David Beckham como um dos fundadores do Inter Miami, o que explica a relação próxima com o ex-jogador inglês.
Como um dos pilares da gestão é a infraestrutura, o Bolívar construiu dois CTs que se assemelham aos mais modernos presentes no Brasil. Próximo de La Paz está a construção destinada ao time principal. Já em Santa Cruz de La Sierra há um um projeto destinado às categorias de base.
Soberania na Bolívia
No país, o Bolívar sempre dominou o campeonato local e é o maior campeão com 31 títulos, 15 a mais em relação ao segundo lugar The Strongest. No ano passado, o clube foi vice-campeão e perdeu o troféu para o Always Ready. Nesta temporada, ocupa a segunda colocação após oito jogos. O líder é o The Strongest.
Na Libertadores, o Bolívar estava na zona de classificação para as oitavas de final até a última rodada, mas foi derrotado pelo Independiente Rivadavia, da Argentina. O Fluminense ficou com a outra vaga do grupo ao superar o Deportivo La Guaira, da Venezuela.
Na principal competição da América do Sul, a melhor campanha do Bolívar foi em 2014, ano em que alcançou as semifinais e foi eliminado pelo campeão San Lorenzo.
O técnico do time é o argentino Flavio Robatto desde 2024. No elenco, os nomes mais conhecidos são os atacantes Patito Rodríguez, ex-Santos, e Martin Cauteruccio, ex-Estudiantes e San Lorenzo, além do goleiro veterano Carlos Lampe, que defende a seleção boliviana.
E a altitude?
É inegável que é um fator utilizado a favor das equipes bolivianas. Nos jogos em La Paz, por exemplo, no Estádio Hernando Siles, a altitude chega a 3,650 metros de altitude. Contudo, ainda não há uma confirmação se o Bolívar poderá mandar o jogo contra o Grêmio no local.
A Bolívia enfrenta uma onda de protestos por conta da retirada do subsídio do governo para os combustíveis. Portanto, a Conmebol tem tirado os jogos da capital boliviana, assim como de El Alto, o que fez com que o Bolívar passasse a mandar seus jogos em Santa Cruz de la Sierra, onde a altitude não é fator.
A tendência é que a Conmebol defina o local do jogo de ida mais próximo da partida.
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