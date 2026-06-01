Dono bilionário, parceria com Grupo City e projeto inovador: conheça o Bolívar, próximo adversário do Grêmio na Sul-Americana

Equipe boliviana foi eliminada da Libertadores na fase de grupos. @clubbolivaroficial / Instagram/Reprodução

O Grêmio já sabe o próximo adversário na Copa Sul-Americana. Nos playoffs, o Tricolor enfrentará o Bolívar, em duas partidas, valendo uma vaga nas oitavas de final da competição. O time boliviano já não é mais um figurante em competições continentais e disputará a primeira partida em casa.

Conhecido por usar a altitude de La Paz a seu favor nos jogos, o Bolívar ainda não sabe onde mandará a partida de ida por conta de uma série de manifestações na capital do país. Contudo, não é só na questão climática que a equipe aposta suas fichas.

Com um projeto ousado para um time fora dos grandes centros esportivos da América do Sul, o Bolívar costuma incomodar equipes mais tradicionais na Libertadores. Na Sul-Americana, foi vice-campeão em 2004 ao ser derrotado pelo Boca Juniors.

As datas-base para os jogos entre Grêmio e Bolívar são 22 e 29 de julho. A única certeza, de momento, é que o jogo da volta será disputado na Arena.

Parceria com o Grupo City

Marcelo Claure é o presidente do Bolívar desde 2008. @Bolivar_Oficial / X/Reprodução

Ao contrário do que alguns pensam, o Bolívar não é administrado pelo Grupo City. Entretanto, recebe uma consultoria do conglomerado de clubes, do qual o Manchester City é o principal. São feitos conselhos sobre metodologias, treinamentos a olheiros e técnicas para aprimorar o desenvolvimento de atletas das categorias de base.

O contato inicial com o Grupo City partiu do presidente do Bolívar, Marcelo Claure, grande empresário boliviano do ramo das telecomunicações. Atualmente, ele é o vice-presidente executivo global da Shein, empresa varejista. O bilionário assumiu o comando do clube em 2008, período em que "Os Celestes" enfrentavam grave crise financeira.

Claure firmou um acordo de 20 anos para administrar a equipe e torná-la autossustentável. No meio do período, tornou-se um dos sócios do Girona, da Espanha, e passou a investir no New York City. Além disso, esteve ao lado de David Beckham como um dos fundadores do Inter Miami, o que explica a relação próxima com o ex-jogador inglês.

Como um dos pilares da gestão é a infraestrutura, o Bolívar construiu dois CTs que se assemelham aos mais modernos presentes no Brasil. Próximo de La Paz está a construção destinada ao time principal. Já em Santa Cruz de La Sierra há um um projeto destinado às categorias de base.

Soberania na Bolívia

Bolívar foi semifinalista da Libertadores 2014. Juan Mabromata / AFP

No país, o Bolívar sempre dominou o campeonato local e é o maior campeão com 31 títulos, 15 a mais em relação ao segundo lugar The Strongest. No ano passado, o clube foi vice-campeão e perdeu o troféu para o Always Ready. Nesta temporada, ocupa a segunda colocação após oito jogos. O líder é o The Strongest.

Na Libertadores, o Bolívar estava na zona de classificação para as oitavas de final até a última rodada, mas foi derrotado pelo Independiente Rivadavia, da Argentina. O Fluminense ficou com a outra vaga do grupo ao superar o Deportivo La Guaira, da Venezuela.

Na principal competição da América do Sul, a melhor campanha do Bolívar foi em 2014, ano em que alcançou as semifinais e foi eliminado pelo campeão San Lorenzo.

O técnico do time é o argentino Flavio Robatto desde 2024. No elenco, os nomes mais conhecidos são os atacantes Patito Rodríguez, ex-Santos, e Martin Cauteruccio, ex-Estudiantes e San Lorenzo, além do goleiro veterano Carlos Lampe, que defende a seleção boliviana.

E a altitude?

É inegável que é um fator utilizado a favor das equipes bolivianas. Nos jogos em La Paz, por exemplo, no Estádio Hernando Siles, a altitude chega a 3,650 metros de altitude. Contudo, ainda não há uma confirmação se o Bolívar poderá mandar o jogo contra o Grêmio no local.

A Bolívia enfrenta uma onda de protestos por conta da retirada do subsídio do governo para os combustíveis. Portanto, a Conmebol tem tirado os jogos da capital boliviana, assim como de El Alto, o que fez com que o Bolívar passasse a mandar seus jogos em Santa Cruz de la Sierra, onde a altitude não é fator.

A tendência é que a Conmebol defina o local do jogo de ida mais próximo da partida.