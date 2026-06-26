Diego Caito no Grêmio: o que o Goiás pede para negociar o jogador

Diego Caito, de 22 anos, é destaque do Goiás. Rosiron Rodrigues / Goiás,Divulgação

Apesar de ter recusado o empréstimo de Diego Caito para o Grêmio, o Goiás está disposto a vender o jogador de 22 anos. Segundo apurou Zero Hora, o clube do Centro-Oeste pretende endurecer para liberar o ala, que tem contrato longo até 2028, mas não descarta a venda.

O clube evita colocar um valor por Caito, mas pede o pagamento da multa nacional: cerca de R$ 100 milhões. O valor de mercado estimado do jogador é de cerca de R$ 10 milhões. Num primeiro momento, está descartada a inclusão de jogadores numa possível troca entre Grêmio e Goiás.

O Tricolor avalia o cenário para ver se tenta uma operação de compra, enquanto prospecta outras alternativas para o setor. Apesar de notícias de que haveria interesse do Al-Nassr, da Arábia Saudita, em Caito, o Goiás afirma que o único a procurá-lo foi o Grêmio.

Profissional desde 2024, Caito tem 78 partidas, com três gols e seis assistências. Neste ano, balançou as redes duas vezes e deu três assistências em 25 jogos.