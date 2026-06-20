CT do Grêmio passa por mudanças; veja fotos e vídeo

O trabalho foi feito nos primeiros meses do ano e ainda há entregas previstas. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O Grêmio apresentou à imprensa, na sexta-feira (19), uma série de melhorias feitas no Centro de Treinamento (CT) Luiz Carvalho, na zona norte de Porto Alegre. O trabalho foi feito nos primeiros meses do ano e ainda há entregas previstas.

A pedido da comissão técnica, um terceiro gramado está em ampliação em espaço que antes tinha caixa de areia. O objetivo é ter mais uma alternativa, além dos dois campos de treinamento, para atividades técnicas.

A recuperação física dos atletas, mesmo em início de temporada ou após férias, já é feita com bola. Por isso, a necessidade de se ampliar a estrutura. A expectativa é que o novo campo fique pronto até julho.

A entrada e o interior do CT foram pavimentos com blocos de PAVS, não só para melhorar a estética, mas para acabar com os pontos de alagamento do terreno. Até o próximo mês, devem ser entregues 100 vagas de estacionamento cobertas, conforme Lisiane Freitas, executiva de administração que conduziu a visita ao lado do vice-presidente de futebol, Rafael Lima.

Dentro do CT, houve renovação de equipamentos e acomodações. A sala onde Luís Castro apresenta os vídeos para os atletas ganhou uma espécie de arquibancada. Também foi pedido do próprio treinador, para que pudesse observar melhor todos os atletas durante as explicações.

Para a sala de criogenia, o clube adquiriu equipamentos que substituem as antigas banheiras de gelo. Com a nova tecnologia, é possível controlar com mais precisão a temperatura da água.

Áreas internas e externas receberam novas pinturas e corredores foram revestidos de gramados sintéticos. Conforme Lisiane, todas as melhorias foram feitas através de parcerias com patrocinadores e fornecedores. O valor desembolsado pelo clube, segundo ela, não chega a 20% do gasto total.

O CT Luiz Carvalho tem potencial de crescimento. Há projetos no clube que preveem a ampliação da estrutura construída, entre eles, a de um prédio para hotelaria que poderia servir aos próprios atletas. Contudo, as condições financeiras do clube não permitem que as obras saiam do papel no momento.

Confira vídeo das mudanças:

Melhorias no CT Luiz Carvalho

Frente externa — Calçamento, pintura, jardinagem, símbolo e inscrição na fachada

Frente interna — Calçamento, pintura, jardinagem, 100 vagas cobertas de estacionamento (em execução), grama sintética, perfurite nos vidros, instalação de containers de organização

Acesso 1 — Modernização da recepção

Acesso 2 (para os atletas) — Gramado sintético e pintura do corredor de acesso;

Vestiário dos funcionários — Troca do piso

Vestiário dos atletas — Troca do piso;

Restaurante — Troca do piso do acesso;

Sala da massagem — Piso, móveis, portas de vidro

Colocação de novas banheiras na área de criogenia

Instalação de gerador para atendimento de toda estrutura do CT

Recovery (área para recuperação e descanso dos atletas) — Novos equipamentos

Academia — Troca e modernização de equipamentos, envelopamento e iluminação

Campo 3 — Construção em área anexa de 1000 metros quadrados