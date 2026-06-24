CRB anuncia venda de zagueiro para o Grêmio

Jogador disputou 19 jogos na temporada. CRB / Reprodução

O CRB anunciou, nesta terça-feira (23), que o zagueiro Wallace foi vendido ao Grêmio. O jogador de 21 anos foi formado na base do Galo da Campina e é a maior venda da história de um atleta criado no clube. Para GZH, a direção gremista confirmou a negociação, que tem validade por cinco anos.

Conforme comunicado do clube, a transferência foi concluída pelo valor de R$ 3 milhões, correspondente à cessão de 50% dos direitos econômicos do atleta ao Grêmio.

Segundo o ge.globo de Alagoas, Wallace viaja a Porto Alegre para fazer exames nesta quarta-feira (24). Outros clubes da Série A, como Bragantino e Cruzeiro, também teriam demonstrado interesse na contratação do jogador.

O zagueiro de 1m90cm disputou 19 jogos na temporada, sendo 12 como titular. As partidas foram seis na Série B, oito pelo Alagoano, duas pela Copa do Brasil e três pela Copa do Nordeste. Não fez gol e levou três cartões amarelos.

"Wallace chegou ao CRB no final de 2022 para integrar a equipe Sub-20 e rapidamente se destacou nas competições de base. Campeão alagoano sub-20 em 2024, o atleta foi integrado ao elenco profissional após assinar seu primeiro contrato profissional em dezembro de 2023. Na equipe principal, conquistou três títulos do Campeonato Alagoano e demonstrou versatilidade ao atuar não apenas como zagueiro, mas também como volante e lateral-direito durante a atual temporada sob o comando do técnico Eduardo Barroca", diz a nota do CRB.

Confira o comunicado do CRB



