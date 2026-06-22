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Contrato até o fim do ano e cláusula de renovação automática com o Grêmio; entenda a situação de Carlos Vinícius

Centroavante recebeu sondagens, mas tem cláusula de renovação automática para a próxima temporada

Marco Souza

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