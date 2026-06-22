Contrato até o fim do ano e cláusula de renovação automática com o Grêmio; entenda a situação de Carlos Vinícius

Carlos Vinícius marcou 17 gols em 2026, Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Depois das conversas com Arthur, outra negociação com um dos destaques do segundo semestre de 2025 no Grêmio entra na pauta da direção.

Os gols de Carlos Vinícius ajudaram a manter o time na Série A, e o centroavante segue como peça importante do time. É quem mais jogou em 2026, artilheiro da equipe e nome importante no vestiário. Por isso, mesmo com a cláusula de renovação automática para 2027, o jogador negocia com a direção um vínculo ainda maior.

O dono da camisa 95 desembarcou em Porto Alegre em agosto do ano passado. Em 14 jogos no Brasileirão de 2025, marcou 12 gols e deu uma assistência. Números fundamentais na campanha para garantir a permanência do clube na Primeira Divisão sem sustos.

O contrato de Carlos Vinícius vai até o fim deste ano, mas uma cláusula colocada protege o Tricolor. Caso participe de 60% dos jogos na temporada, o vínculo será ampliado até o fim de 2027. Mesmo assim, clubes do Exterior estão de olho na situação.

Interesse local e estrangeiro

Equipes da MLS, da Europa e da Arábia Saudita procuraram informações contratuais sobre o acordo com a direção gremista. Até adversários do Brasil demonstraram em levar o centroavante.

Em janeiro, antes da estreia no Gauchão, Carlos Vinícius falou sobre a situação. De lá para cá, depois de 17 gols e uma assistência em 34 jogos, o atleta se valorizou.

— É normal pelas estatísticas que estamos tendo que se fale da renovação de contrato. Mas prefiro pensar que temos mais um ano de contrato. Prefiro falar que temos um ano inteiro, com muitas coisas pela frente, pois o trabalho está só começando — destacou.

Números expressivos

A melhor temporada da carreira do atacante aconteceu entre 2019 e 2020, no Benfica. Em 47 jogos, marcou 24 gols e deu 10 assistências, números que ele poderá superar no Grêmio, mesmo sem a definição na negociação entre a direção e o jogador para renovar até o fim de 2028.

Em entrevista ao ge.com, no fim de maio, o centroavante repetiu a mensagem sobre a situação das conversas.

— Eu tenho um contrato com o Grêmio até final do ano, e minha família está feliz, eu estou feliz. No fundo, é isso que a gente quer dentro do futebol, da nossa profissão, é felicidade. Fazer o plano a médio e longo prazo não é muito o meu forte. Estamos contentes, estamos em conversa (para renovar com o Grêmio), vamos ver como é que isso vai acontecer — disse.

O certo é que ele dependerá dos companheiros para ter mais chances de defender a equipe. Expulso contra o Montevideo City Torque, Carlos Vinícius recebeu dois jogos de suspensão da Conmebol e não poderá ser utilizado nos playoffs da Copa Sul-Americana, contra o Bolívar.