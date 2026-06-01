Confira a situação dos lesionados do Grêmio e quem deve voltar após a Copa do Mundo

Nardoni é um dos atletas que voltarão ao time na retomada dos jogos. Renan Mattos / Agencia RBS

Os quase dois meses sem jogos oficiais serão positivos para o Grêmio para treinamentos e também recuperar jogadores. O clube projeta a volta de praticamente todos os atletas depois da Copa do Mundo.

Os primeiros retornos devem acontecer logo nos primeiros dias de retomada de trabalhos no CT Luiz Carvalho, agendada para 16 de junho, após duas semanas de férias.

Nardoni, Pavon e Luis Eduardo, que tiveram lesões musculares, devem migrar para a transição física e depois atividades técnicas com Luís Castro.

Gustavo Martins é outro que voltará após a parada. Ele teve uma contusão na coxa direita e desfalcou a equipe nos últimos compromissos antes do Mundial.

Duas lesões mais graves devem segurar dois jogadores para julho: Grando, goleiro que se recupera de uma fratura no quinto dedo da mãos esquerda, participará dos amistosos a serem confirmados antes da volta do Brasileirão, e Marlon, que passou por uma grave lesão no tornozelo direito.

O ala deve treinar com a equipe em cerca de 60 dias e a volta estipulada internamente para o final de julho e começo de agosto.

Por enquanto, o retorno oficial gremista está previsto para a repescagem da Sul-Americana diante do Bolivar, fora de casa, em 21, 22 ou 23 de julho. Treinos e amistosos devem ocorrer durante o período disponível de preparação para recuperação no Brasileirão e avanço nas Copas.