Comprado pelo Atlético-MG, zagueiro renderá quantia ao Grêmio

O Atlético-MG acertou a compra de Ruan Tressoldi, ex-Grêmio, junto ao Sassuolo. A operação servirá para ajudar os cofres tricolores. Por ter formado o zagueiro em suas categorias de base, o Tricolor terá direito a 2,18% do valor pago pelo clube mineiro.
Segundo fontes ouvidas por Zero Hora, a operação pelo defensor custará 3,3 milhões de euros (R$ 19,5 milhões). Com isso, o Grêmio receberá cerca de R$ 425 mil.
Cria da base gremista, Ruan estreou no time principal em 2018. No ano seguinte, acabou vendido ao Sassuolo por 5 milhões de euros. A negociação ainda tinha a previsão de pagamento de mais valia de 10%, mas a cláusula não foi ativada.
Ao todo, o zagueiro fez 55 partidas pela equipe gremista. Além da experiência na Europa, jogou no Atlético-MG e no São Paulo por empréstimo.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆 Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar.