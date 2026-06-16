Como o Grêmio prepara ajustes no grupo de jogadores para o restante de 2026

Nardoni e Leonel Pérez seguem bem cotados com a comissão técnica. Angelo Pieretti / Grêmio,Divulgação

A direção do Grêmio prepara mudanças no grupo de jogadores para o segundo semestre. Antes da reapresentação, nesta quarta-feira (17), no CT Luiz Carvalho, algumas negociações começam a indicar alterações nos próximos meses. Porém, a maior parte das negociações será para saídas. Depois dos significativos investimentos feitos no início da temporada, o Tricolor prevê ajustes eventuais no elenco no próximo período de negociações.

A prioridade antes do retorno aos treinos é definir a situação de alguns jogadores. Uma delas é a de Arthur. O clube formalizou ao volante uma proposta de permanência, com contrato válido até dezembro de 2028.

A conversa aconteceu no dia 8 de junho, e as partes seguem em contato, ainda sem uma solução definitiva. Dois reforços serão buscados, em análise realizada junto com a comissão técnica. Um meia e um lateral direito serão contratados.

Pelas projeções feitas na Arena, o clube espera conseguiur entre 25 e 30 milhões de euros com vendas nesta janela.

Possíveis saídas

Além da expectativa de receber propostas por Viery e Gabriel Mec, outros dois jogadores têm conversas com interessados: André Henrique e Monsalve.

O centroavante é alvo do Goztepe, da Turquia. Alguns clubes do Exterior também procuraram informações sobre o meia colombiano. A partir da relação de quais nomes serão negociados, o clube buscará reposições eventuais.

— Quem for frágil financeiramente não oferece perigo naquilo que é a sua competição desportiva. O que oferece perigo é um projeto, uma organização que se consolide no tempo e que mais à frente vai aparecer de forma continuada a disputar os primeiros lugares e os títulos — disse Luís Castro, em entrevista a ZH em abril.

Volantes

Algumas apostas seguem em alta com a direção e a comissão técnica. A principal delas é o aproveitamento de Nardoni. O volante não encantou nos 14 jogos disputados, mas o departamento de futebol mantém a confiança de que, com mais tempo de ambientação ao calendário e ao futebol brasileiro, o argentino dará resposta no segundo semestre.

Leonel Pérez e Villasanti também são bem avaliados internamente. Os volantes são considerados peças importantes no grupo. Além da possibilidade de jogarem juntos, a dupla também oferece a possibilidade de variação tática para Castro.

Em alguns momentos, quando o técnico testou uma equipe mais defensiva, o rendimento no setor ficou abaixo do esperado. Um grupo com os dois, além de Nardoni e Arthur, permite que a comissão técnica teste um modelo sem um camisa 10 tradicional.