Como o Grêmio deve aproveitar a intertemporada durante a Copa do Mundo

Jogadores terão período de preparação no CT Luiz Carvalho para o segundo semestre. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Oficialmente, a intertemporada do Grêmio começará na próxima quarta-feira (17), quando jogadores e comissão técnica iniciarão os treinamentos no CT Luiz Carvalho.

Enquanto os atletas e os demais profissionais do clube curtem o período de descanso, o departamento de futebol prepara o segundo semestre. De todos os 20 clubes da Série A, só o Mirassol terá mais tempo de treinamentos. O clube paulista marcou a volta ao trabalho para segunda-feira (15).

A ideia é provar que mudanças estão a caminho. Dentro e fora de campo. Rafael Lima assumiu como vice de futebol. O cargo era ocupado por Antonio Dutra Júnior, que segue como vice presidente do Conselho de Administração.

— Convidamos o Rafael Lima com a ideia de que em algum momento ele assumisse a pasta do futebol. Então, eu tomei a decisão junto com o presidente. Ele, primeiramente, não quis que eu antecipasse, mas eu esclareci para ele as minhas razões, acho que não vai ter nenhum prejuízo com relação à continuidade daquilo que está sendo feito — afirmou Dutra.

Novo head scout

Outra posição importante no departamento terá novidades a partir desta quarta-feira (10). Carlos Silva chega a Porto Alegre para iniciar o trabalho como head scout.

Além do novo responsável por prospectar atletas para o clube, alguns jogadores iniciarão a preparação para o restante da temporada nesta data.

Marlon, Gustavo Martins e Luis Eduardo estarão no CT Luiz Carvalho para dar sequência ao tratamento de lesões. Os zagueiros devem ficar mais alguns dias em tratamento. O lateral precisará de mais algumas semanas até receber a liberação dos médicos.

Luís Castro e o restante do grupo retornam ao trabalho no dia 17. O planejamento é que toda a preparação seja realizada dentro do CT Luiz Carvalho. Em caso de treinos em dois turnos, é possível que os jogadores fiquem hospedados em um hotel em regime de concentração.

Amistosos

A direção, em conjunto com a comissão técnica, agendou alguns amistosos para a preparação da equipe. O primeiro será no dia 27 de junho contra o Cascavel, no Paraná.

A sequência da intertemporada também tem a previsão de mais partidas. Um torneio em Brasília está em negociação. Originalmente, a proposta tinha a participação de Corinthians e Flamengo, mas os clubes não confirmaram a presença até o momento.

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A data de recomeço das competições oficiais foi alterada. A CBF tinha marcado a partida contra o Mirassol para o dia 22 de julho, mas a Conmebol agendou a ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, contra o Bolívar, para 23 de julho.

Desta maneira, o confronto pelo Brasileirão mudará de data. O mesmo acontecerá com a partida contra o Botafogo, prevista para o dia 29. A volta contra os bolivianos acontecerá na Arena, no dia 30 de julho, para definir quem avançará às oitavas de final da Sul-Americana.

Calendário de volta aos treinos da Série A

Mirassol — 15 de junho

Grêmio — 17 de junho

São Paulo — 17 de junho

Coritiba — 17 de junho

Flamengo — 19 de junho

Remo — 20 de junho

Palmeiras — 21 de junho

Chapecoense — 21 de junho

Botafogo — 21 de junho

Athletico — 22 de junho

Atlético-MG — 22 de junho

Bahia — 22 de junho

Bragantino — 22 de junho

Cruzeiro — 22 de junho

Inter — 22 de junho

Vasco — 22 de junho

Santos — 22 de junho

Fluminense — 23 de junho

Corinthians — 25 de junho

Vitória — 26 de junho