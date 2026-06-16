Como foi a segunda passagem de Arthur no Grêmio

O Grêmio anunciou na tarde desta terça-feira (16) que o volante Arthur não permanecerá no clube em 2026. Assim, chega ao fim a segunda passagem do jogador pelo Rio Grande do Sul, que durou pouco mais de nove meses.
Emprestado pela Juventus até 30 de junho, o jogador queria permanecer em Porto Alegre, mas a política de readequação financeira do Grêmio travou a negociação. O clube fez uma oferta, mas não houve acerto entre as partes.
O retorno do meio-campista a Porto Alegre foi oficializado no dia 28 de agosto de 2025. Dezesseis dias depois, o volante voltou a vestir a camisa tricolor, na derrota por 1 a 0 para o Mirassol, na Arena, diante de 45 mil torcedores.
Arthur ajudou o clube na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Ao todo, foram 13 partidas disputadas, com seis vitórias, dois empates e cinco derrotas – aproveitamento de 51%.
Em 2026
A temporada de 2026 começou com gol de Arthur (o único no seu retorno) logo na primeira partida oficial do Grêmio, na goleada por 4 a 0 sobre o Avenida, pelo Gauchão.
O volante esteve presente em 23 dos 37 jogos da equipe até a parada para a Copa do Mundo. Com ele em campo, o clube teve oito vitórias, oito empates e três derrotas – 46% de aproveitamento.
Veja os números de Arthur
Em 2025
- 13 jogos
- 6 vitórias
- 2 empates
- 5 derrotas
- 3 cartões amarelos
- 1 cartão vermelho
- 51% de aproveitamento
Em 2026
- 23 jogos
- 8 vitórias
- 8 empates
- 7 derrotas
- 1 gol
- 2 assistências
- 3 amarelos
- 1 vermelho
- 46% de aproveitamento
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