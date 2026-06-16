Como foi a segunda passagem de Arthur no Grêmio

Volante disputou 36 partidas no seu retorno ao clube. ANGELO PIERETTI / Grêmio,Divulgação

O Grêmio anunciou na tarde desta terça-feira (16) que o volante Arthur não permanecerá no clube em 2026. Assim, chega ao fim a segunda passagem do jogador pelo Rio Grande do Sul, que durou pouco mais de nove meses.

Emprestado pela Juventus até 30 de junho, o jogador queria permanecer em Porto Alegre, mas a política de readequação financeira do Grêmio travou a negociação. O clube fez uma oferta, mas não houve acerto entre as partes.

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Arthur ajudou o clube na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Ao todo, foram 13 partidas disputadas, com seis vitórias, dois empates e cinco derrotas – aproveitamento de 51%.

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Em 2026

A temporada de 2026 começou com gol de Arthur (o único no seu retorno) logo na primeira partida oficial do Grêmio, na goleada por 4 a 0 sobre o Avenida, pelo Gauchão.

O volante esteve presente em 23 dos 37 jogos da equipe até a parada para a Copa do Mundo. Com ele em campo, o clube teve oito vitórias, oito empates e três derrotas – 46% de aproveitamento.

Veja os números de Arthur

Em 2025

13 jogos

6 vitórias

2 empates

5 derrotas

3 cartões amarelos

1 cartão vermelho

51% de aproveitamento

Em 2026

23 jogos

8 vitórias

8 empates

7 derrotas

1 gol

2 assistências

3 amarelos

1 vermelho

46% de aproveitamento