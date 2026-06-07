Como foi a atuação do goleiro Weverton, do Grêmio, em Brasil x Egito

Weverton disputa com Ederson a vaga de reserva imediato de Alisson. Lucas Figueiredo / CBF

O segundo e último amistoso preparatório do Brasil para a Copa do Mundo teve um jogador do Grêmio em campo. O goleiro Weverton atuou na segunda etapa da vitória da Seleção por 2 a 1, no sábado (6), nos Estados Unidos.

O único gol sofrido pelo time de Ancelotti foi no primeiro tempo, quando Alisson estava na meta. O zagueiro Marquinhos errou um passe e deixou Ziko cara a cara com o camisa 1.

No intervalo, o treinador italiano alterou quase todo o time, dando oportunidade aos reservas. Foi aí que o único gremista do time brasileiro entrou em campo.

Weverton foi pouco exigido. Ele fez uma intervenção em um cruzamento e uma defesa com um soco em chute com mais perigo. Depois, as finalizações egípcias foram para fora.

Alisson, do Liverpool, está consolidado como o titular da posição. Existe, porém, uma disputa entre o camisa 1 do Grêmio e Ederson, do Fenerbahçe, para definir quem será o reserva imediato em caso de necessidade.

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo às 19h de sábado (13). No MetLife Stadium, em East Rutherford, a Seleção enfrenta Marrocos.