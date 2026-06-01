Como fica a negociação de Arthur após mudança na direção do Grêmio

Arthur tem contrato com o Grêmio até o final de julho deste ano. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Em entrevista exclusiva para a Rádio Gaúcha, nesta segunda-feira (1º) o ex-vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Dutra Júnior atualizou a situação envolvendo a permanência do meio-campista Arthur no Grêmio.

O dirigente afirmou que contatos estão sendo feitos diretamente com pessoas ligadas à Juventus, detentora dos direitos econômicos do atleta. No entanto, o clube italiano ainda não definiu os moldes necessários para que o jogador siga em Porto Alegre.

Dutra teve seu desligamento do futebol do clube anunciado na tarde desta segunda-feira, e será substituído pelo diretor Rafael Lima. O vice eleito era um dos responsáveis por negociar a permanência de Arthur no Tricolor. O volante está cedido pela Juventus por empréstimo ao clube gaúcho até o final de julho de 2026, restando apenas dois meses de contrato.

"Não tem ainda uma forma de fazer", diz Dutra

Dutra informou que a negociação é complicada, pois a equipe italiana ainda não especificou ao Grêmio as exigências para que as conversas possam progredir.

— Eu tive contato com os dirigentes da Juventus até sexta-feira. A Juventus não tem ainda uma forma de fazer essa operação. Ela ainda não definiu se eles querem ficar com o Arthur, se eles cedem o Arthur, por qual valor, se aceitam algum jogador nesse negócio ou se não aceitam — esclareceu.

Dutra foi pessimista no que diz respeito ao poder de barganha do Tricolor nas tratativas. Ele afirmou que Arthur será fundamental para que as tratativas evoluam.

— A Juventus hoje detém a mão desse negócio. Independe do que o Grêmio diga, fale e peça. Eu já pedi inúmeras vezes que a Juventus apresentasse para nós qual a situação do Arthur. O jogador mesmo pediu isso. E, muito provavelmente, a coisa está se encaminhando para que o Arthur, pessoalmente, lá na Juventus, consiga essas respostas para passar ao Grêmio — concluiu.

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