Como a janela de transferências de julho afetará o 2026 do Grêmio

Gabriel Mec é considerado o principal nome para a próxima janela de transferências. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio será diferente quando entrar em campo após a parada no calendário para a Copa do Mundo. A data da primeira partida ainda é um mistério, poderá ser na altitude de La Paz ou na Arena contra o Mirassol. O certo é que a equipe não será a mesma que foi derrotada pelo Corinthians.

Chegadas e saídas estão no planejamento da direção. Mudanças para entregar a Luís Castro as peças desejadas pela comissão técnica.

Apesar da previsão de trocas no grupo, é mais provável que essas movimentações resultem em mais saídas do que em caras novas à disposição do técnico. Isso se deve, principalmente, aos primeiros sinais do mercado. Clubes da Europa já estão de olho nos talentos revelados na base gremista.

Antes da partida contra o Montevideo City Torque, a penúltima do primeiro semestre, o presidente Odorico Roman desenhou o cenário enfrentado pelo clube. O dirigente explicou que não seria possível cumprir o planejamento sem vendas. E que a janela de transferências de julho já teria movimentação do clube.

— Nós temos um valor como meta para a janela, e se nós conseguirmos bater com um jogador, não necessariamente com dois meninos, enfim. Precisamos de um valor importante pra gente poder seguir o projeto sem maiores percalços — projetou.

Segundo fontes ouvidas por Zero Hora, o clube quer arrecadar mais de R$ 100 milhões no próximo mês. Por isso, jogadores como Viery e Gabriel Mec podem ser os primeiros envolvidos em negociações. A dupla, oriunda da base, recebeu sondagens nas últimas semanas. Além da Juventus, que ofereceu abater o valor da liberação de Arthur com a compra do zagueiro, a Fiorentina também sinalizou o desejo de comprar o defensor de 21 anos. A proposta, já recusada, alcançou 12 milhões de euros.

No caso do meia, o valor pode ser ainda maior. Uma série de clubes europeus realizaram sondagens. A última oferta, no entanto, aconteceu no fim do ano passado. O clube ucraniano ofereceu um pacote que chegaria a 17 milhões de euros, cerca de R$ 108 milhões, pelo meia de 18 anos. Mas até pela previsão de saídas, a direção também monitora o mercado em busca de boas oportunidades.

— Nós vamos ter que utilizar nosso scout para buscar jogadores que possam, eventualmente, se nós fizermos uma boa venda, ter uma reposição. Não do nível do que saiu, mas no nível que possa nos dar segurança em campo — explicou Roman.

Um dos alvos no momento é Mandaca, do Juventude. O meio-campista tem vínculo até o final do ano com o clube da Serra e poderá assinar um pré-contrato com outra equipe em julho. Até o momento não houve contato entre os clubes. A direção da equipe de Caxias recusou ofertas do Bragantino e Vitória de aproximadamente R$10 milhões no começo da temporada.