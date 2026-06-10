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Como a Arena do Grêmio é preparada para receber o torcedor? Vídeo traz curiosidades

Reportagem de Zero Hora conheceu os diferentes espaços da casa tricolor, em visita guiada pelos executivos Thiago Floriano e Diogo Kotscho 

Marco Souza

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Eduardo Gabardo

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