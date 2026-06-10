Como a Arena do Grêmio é preparada para receber o torcedor? Vídeo traz curiosidades

Com mais de 300 câmeras de monitoramento e uma estrutura que mobiliza centenas de profissionais, a Arena do Grêmio opera diariamente para garantir segurança, organização e conforto aos torcedores.

Zero Hora fez um pedido à direção para mostrar os bastidores da casa do Tricolor. A reportagem teve acesso a diferentes espaços do estádio, em visita guiada pelo executivo da Arena do Grêmio e operações Thiago Floriano e pelo executivo de marketing Diogo Kotscho.

Neste episódio, Zero Hora mostra como o estádio é preparado para receber o torcedor, como surgiu e como foi feita a pintura da arquibancada norte da Arena.

O tour para mostrar como funciona o estádio durou cerca de duas horas. Durante a visita, foi possível conhecer as mudanças estruturais para melhorar o acesso dos torcedores, tanto dos gremistas como dos visitantes, em dias de jogos.

A reportagem de Zero Hora também teve acesso ao setor Gold Premium Sul, espaço com mais de 3 mil lugares, com vista privilegiada para o estádio, e que recebe ex-atletas do clube. O ambiente conta com ambientação temática, sonorização especial e uma experiência gastronômica de open bar e open food que é servido ao longo das partidas.

Para garantir a operação, a administração da Arena conta com funcionários trabalhando durante os dias sem jogos e eventos para oferecer ao torcedor a melhor experiência possível.

O investimento, até o momento, alcançou os resultados esperados. Após 19 jogos como mandante, o Grêmio não registrou as mesmas dificuldades de estrutura, acesso e circulação que eram comuns nos anos anteriores.