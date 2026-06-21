Com rival da Série A de olho, Grêmio negocia renovação com destaque do time sub-20

Vini Ferraz marcou nove gols na atual temporada. Angelo Pieretti / Divulgação Grêmio

O Grêmio terá mais alguns dias pra decidir o futuro de um dos destaques do time sub-20. O atacante Vini Ferraz, 18 anos, é vice-artilheiro da categoria na temporada, com nove gols em 19 partidas. O jogador tem contrato com o clube até 14 de novembro.

O acordo entre os representantes do jogador e a direção é resolver a questão após o Brasileirão sub-20. Em paralelo às conversas, Vini recebeu consulta do Cruzeiro. A ideia gremista é um novo vínculo com validade de três anos.

Após 17 rodadas da competição, o Grêmio ocupa o 15º lugar, com 16 pontos e cinco vitórias. O clube luta para afastar matematicamente o risco de rebaixamento. A distância para o Avaí, primeiro clube no bloco do Z-3, é de apenas um ponto. A equipe catarinense, com 15 pontos, teve apenas três vitórias no campeonato.

O Tricolor recebe o Bahia nesta terça-feira (23), no CT Hélio Dourado. A última rodada será contra o Criciúma, dia 1º, fora de casa. Natural de Porto Alegre, Vini Ferraz completa 19 anos em 14 de novembro. O jovem atua na base gremista desde os 8 anos.