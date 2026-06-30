Com retornos, Grêmio se reapresenta no CT Luiz Carvalho

Braithwaite foi preservado da viagem a Cascavel. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

A reapresentação do Grêmio teve boas notícias para o clube. Gustavo Martins, Braithtwaite, Villasanti, Tetê e Luis Eduardo participaram da atividade desta terça-feira (30), no CT Luiz Carvalho e são opções para a comissão técnica preparar o planejamento para o jogo deste sábado (4), contra a Chapecoense, em Sinop, no Mato Grosso (MT).

Do quinteto, apenas Gustavo viajou ao Paraná e esteve em campo contra o Cascavel, no sábado (27). Villasanti e Braithwaite treinaram com os demais colegas nos últimos dias, mas acabaram preservados da viagem por controle de carga física.

Tetê retornou às atividades com os companheiros. O atacante havia realizado um procedimento cirúrgico para corrigir um desvio de septo e estava limitado nos treinos, sem poder ter contato físico.

O zagueiro Luis Eduardo estava em reta final de recuperação de lesão muscular e disputará titularidade na defesa. Sem Viery, a posição no lado esquerdo está em aberto.

Outra novidade foi a presença do centroavante Matheus Nascimento. O jogador desembarcou em Porto Alegre na manhã desta terça-feira (30) e assinará contrato por três temporadas após a aprovação nos exames médicos.