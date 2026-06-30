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Com retornos, Grêmio se reapresenta no CT Luiz Carvalho

Gustavo Martins, Luis Eduardo, Villasanti, Tetê e Braithtwaite participaram da atividade com os companheiros

Marco Souza

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