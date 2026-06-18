Com retornos, ausências e novo planejamento, Grêmio volta aos trabalhos de olho no segundo semestre

Luís Castro comandou primeiro treino no CT Luiz Carvalho após as férias. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Oficialmente, o Grêmio está de volta ao trabalho. Luís Castro iniciou na quarta-feira (17), no CT Luiz Carvalho, os treinos com o grupo de jogadores. Um período para sanar dúvidas, recuperar a confiança da equipe e preparar um time para o segundo semestre de 2026.

Enquanto o técnico resolve os problemas de campo, a direção trabalha nos bastidores. E sob novo comando, com Rafael Lima como vice de futebol, o discurso de austeridade já entrou em prática.

O exemplo prático é o fim das negociações com Arthur. Apresentado no cargo, o responsável por conduzir o departamento de futebol a partir da saída de Antonio Dutra Júnior reforçou que a postura na negociação com o volante será a norma a partir de agora.

— Não é um entendimento do Grêmio de que o Arthur não vale o valor. O Grêmio chegou no limite que podia, dentro das condições financeiras. A gente foi até o nosso limite. Passou um pouco, considerando a importância que o Arthur tinha para o elenco, mas infelizmente a gente não teve esse acordo financeiro — disse Lima.

Portas abertas para Arthur

O presidente Odorico Roman também falou sobre o fim das conversas para manter o camisa 8 e deixou as portas do clube abertas para um eventual retorno do meio-campista.

— O Arthur fez história no Grêmio, não tivemos a condição financeira de mantê-lo, fizemos o esforço possível e não conseguimos chegar a uma possibilidade. Não quero precificar aqui, não estamos precificando a qualidade do Arthur. Foi o possível que entendemos que o Grêmio poderia suportar nas atuais condições — comentou o presidente, que agradeceu ao volante.

— Agradeço muito ao Arthur, a qualidade, o empenho e digo que as portas estão abertas, o Grêmio é a casa do Arthur. O Grêmio está à disposição para, no futuro, talvez haver um novo ciclo — finalizou.

Mais amistosos

A preparação da intertemporada será feita exclusivamente no CT Luiz Carvalho. A direção também confirmou a programação de amistosos do período. Serão três testes durante o período.

O primeiro, em Cascavel, acontecerá no dia 27 de junho, contra o Cascavel. No dia 5 de julho, o Grêmio viajará a Sinop, no Mato Grosso, para enfrentar a Chapecoense. O último compromisso do período não está 100% garantido, mas o clube negocia para enfrentar o Cruzeiro, no dia 12 de julho, em Belo Horizonte.

Ausências na reapresentação

A reapresentação gremista teve algumas ausências. Além de Weverton e Balbuena, que estão com suas seleções para a disputa da Copa do Mundo, o meia-atacante Roger recebeu a liberação do departamento de futebol para acompanhar o nascimento do filho e volta nesta quinta-feira (18) aos treinos.

Gabriel Mec retornará na sexta-feira (19), enquanto outros três jogadores iniciam os treinamentos apenas no sábado (20). Amuzu, Noriega e Villasanti se juntam aos companheiros por último.

Nas imagens divulgas pelo clube, Gustavo Martins e Nardoni participaram da atividade. A dupla estava em recuperação de lesões e recebeu a liberação do departamento médico, assim como Gabriel Grando, que ficou afastado por conta de uma fratura em um dedo.