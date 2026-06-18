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Fim das férias
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Com retornos, ausências e novo planejamento, Grêmio volta aos trabalhos de olho no segundo semestre

Vice de futebol Rafael Lima foi apresentado oficialmente em entrevista coletiva no CT Luiz Carvalho

Marco Souza

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